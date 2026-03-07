Kovačević otkrio kakav Hajduk očekuje i odakle prijeti najveća opasnost: 'Oni sami mogu riješiti utakmicu'

Sutra od 15 sati na Poljudu se igra treći ovosezonski veliki derbi između Dinama i Hajduka. Domaća momčad mora ići na pobjedu želi li ostati u utrci za naslov, no ozračje u momčadi sigurno nije najbolje nakon dramatičnog ispadanja u četvrtfinalu Kupa od Rijeke. Dinamo s druge strane u utakmicu ulazi potpuno odmoran i u sjajnom naletu.

Plavi u drugom dijelu sezone djeluju puno bolje u odnosu na ono što smo gledali prošle jeseni. Oni su u kupu igrali protiv Kurilovca i odmorili veliki broj standardnih prvotimaca te je sav fokus na utakmici na Poljudu. Dinamo bi pobjedom napravio veliki korak prema novom naslovu prvaka, a njegov trener Mario Kovačević otkrio je svoja razmišljanja uoči svog trećeg derbija na klupi plavih:

- Derbi je svaki drugačiji, svaki je izazovan, veselimo se utakmici. Bennacera još nema, ne možemo na njega računati, neće biti ni Lisice. Theophila i Filipovića također neće biti. Ostali su svi dobro. Mikića i Zebića smo spustili u juniore, sutra imaju derbi. Imali smo ritam srijeda-subota, neke igrače smo uspjeli osvježiti i spremni idemo na utakmicu - otkrio je na početku konferencije za medije.

Kakav Hajduk očekujete?

- Hajduk uvijek želi biti agresivan i napadački kod kuće. Neće se sigurno predati, ako budemo razmišljali da će nam nešto pokloniti, bolje da ne idemo. Spremamo se za sve solucije, ali ako budemo pravi, onda se nadamo dobrom rezultatu.

Dinamo bi pobjedom otišao na deset bodova prednosti i vrlo blizu novom naslovu.

- Svjestan sam da navijači to tako gledaju. Gledam utakmicu kao utakmicu, ovo je 25. kolo, sigurno će i ovaj derbi biti dosta težak. Ovo proljeće smo sve utakmice u ligi dobro odigrali. Hajduk nam je jedini konkurent ove godine, ali vjerujemo u sebe.

Odakle prijeti najveća opasnost?

- Hajduk ima jako dobre indvidualce. Igraju i kao momčad dobro. Imaju Livaju, Rebića, Pukštasa... Oni sami mogu riješiti utakmicu, ali vjerujem da ćemo se nametnuti i nametnuti naš stil nogometa. Stvarno imaju kvalitetu, ali vjerujem da ćemo sutra biti bolji.

Što je po vama najpozitivnije u igri Dinama ovog proljeća?

- Veseli me naša efikasnost u zadnje tri utakmice i da smo najefikasniji u ligi. Svjestan sam da možemo još bolje, to me najviše veseli. Želja mi je da nastavimo tako i dalje.