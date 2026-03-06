Naši Portali
U NEDJELJU U 15 H

Hajduk objavio: Sve ulaznice za derbi s Dinamom su rasprodane, Poljud će biti pun

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 17:45

"Sve ulaznice za derbi su rasprodane. Sa šalom u rukama i s pjesmom na usnama - vidimo se u nedilju na Poljudu!", objavio je Hajduk.

Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom u 15 sati igraju protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL.  Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 47 bodova, odnosno 7 manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke. 

Obje momčadi odigrale su utakmice 1/4 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je ispao iz natjecanja nakon što je s 3:2 poražen od Rijeke na Rujevici, dok je Dinamov suparnik bio četvrtoligaš Kurilovec kojeg su prošli pobjedom 2:0 na Maksimiru. 

U posljednjem prvenstvenom kolu odigranom prošlog vikenda Hajduk je odigrao 1:1 na gostovanju u Varaždinu, a Dinamo je na domaćem terenu s 4:2 svladao Goricu. 

Bijeli u ovoj utakmici ne može računati na Niku Sigura koji odrađuje posljednju utakmicu zbog crvenog kartona kojeg je dobio u prvenstvenom susretu s Rijekom. Također zbog crvenog kartona koji je dobio u Kup utakmici s Rijekom neće biti Adriona Pajazitija.

Hajduk i Dinamo odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prvi susret na Poljudu završio je 2:0 pobjedom gostiju, dok je ogled na Maksimiru završio je rezultatom 1:1. 

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Goran Pataki iz Đakova. 

A Hajduk je danas popodne objavio da su sve ulaznice za derbi rasprodane i Poljud će u nedjelju biti pun. "Sve ulaznice za derbi su rasprodane. Sa šalom u rukama i s pjesmom na usnama - vidimo se u nedilju na Poljudu!", objavio je Hajduk.
