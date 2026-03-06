Hajduk objavio: Sve ulaznice za derbi s Dinamom su rasprodane, Poljud će biti pun

Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom u 15 sati igraju protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL. Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 47 bodova, odnosno 7 manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke.

Obje momčadi odigrale su utakmice 1/4 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je ispao iz natjecanja nakon što je s 3:2 poražen od Rijeke na Rujevici, dok je Dinamov suparnik bio četvrtoligaš Kurilovec kojeg su prošli pobjedom 2:0 na Maksimiru.

U posljednjem prvenstvenom kolu odigranom prošlog vikenda Hajduk je odigrao 1:1 na gostovanju u Varaždinu, a Dinamo je na domaćem terenu s 4:2 svladao Goricu.

Bijeli u ovoj utakmici ne može računati na Niku Sigura koji odrađuje posljednju utakmicu zbog crvenog kartona kojeg je dobio u prvenstvenom susretu s Rijekom. Također zbog crvenog kartona koji je dobio u Kup utakmici s Rijekom neće biti Adriona Pajazitija.

Hajduk i Dinamo odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prvi susret na Poljudu završio je 2:0 pobjedom gostiju, dok je ogled na Maksimiru završio je rezultatom 1:1.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Goran Pataki iz Đakova.

A Hajduk je danas popodne objavio da su sve ulaznice za derbi rasprodane i Poljud će u nedjelju biti pun. "Sve ulaznice za derbi su rasprodane. Sa šalom u rukama i s pjesmom na usnama - vidimo se u nedilju na Poljudu!", objavio je Hajduk.