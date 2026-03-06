Ako Dinamo slavi u derbiju, njegovi dragulji već su pokazali da zaslužuju minute

U slučaju pobjede nad Hajdukom na Poljudu u nadolazećem derbiju ovog vikenda, Dinamo bi pred sobom imao jedan jako lijep luksuz. Time ne mislimo samo na deset bodova prednosti na prvenstvenoj ljestvici, nego na ono što ta bodovna prednost može donijeti kao mogućnost. Ako se usredotočimo na ono što je predsjednik kluba Zvonimir Boban već nekoliko puta izjavio o fokusu na dugoročnu budućnost kluba kao jednoj od temeljnih vrijednosti, tih deset bodova prednosti automatski znače da će pravu seniorsku priliku u HNL-u ove sezone dobiti igrači iz juniorskog pogona. Jer svi koji prate i razumiju nogomet svjesni su da nema boljeg načina za razvijanje mladih talenata nego gurnuti ih u vatru na kompetitivnoj seniorskoj, po mogućnosti prvoligaškoj razini.

Rame uz rame s Barcom

Iako Dinamo u juniorskom pogonu ima lijepi broj kandidata koji bi mogli ući u ovu kategoriju, pažnju ćemo usmjeriti prema trojici mladića koji su u srijedu protiv Kurilovca u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa (pobjeda Dinama 2:0) dobila značajniju minutažu, a to su 19-godišnji stoper Marko Zebić i 18-godišnji ofenzivni veznjak Sven Šunta koji su bili članovi početne jedanaestorke, te 17-godišnji krilni napadač Patrik Horvat koji je u igru ušao u 26. minuti, a već četiri minute nakon toga postigao lijep pogodak.

Sve ove mladiće imao sam priliku opsežno pratiti tijekom juniorskog staža, a najveća pozornica u tom kontekstu je bila juniorska Liga prvaka. I Zebić i Šunta i Horvat su se na toj pozornici itekako pokazali kao da pripadaju, i to igrajući protiv nekih od najboljih škola nogometa u svijetu, kao što su Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund i Monaco. Igrajući protiv ova četiri kluba plavi su u konačnici ostvarili gol-razliku 4:4, dakle nije riječ o jednoj utakmici ili slučajnosti, već o obrascu koji nam nešto govori, a baš su tri spomenuta mladića bila među najboljima u Dinamu na tom europskom putu, uz Leona Jakirovića koji je već otišao put milanskog Intera.

Naravno, skok iz juniorskog u seniorski nogomet je ogroman, no to ne znači da bi se od njega trebalo zazirati. Slovenac Šunta je pretprošlog vikenda u samo par minuta na terenu protiv Varaždina asistencijom pokazao da se već sada snalazi na HNL travnjacima, a Horvat i Zebić protiv Kurilovca ničim nisu izgledali kao da negativno odskaču od kolega koji su standardni seniorski prvotimci. Već to nam govori puno. Čisto da malo dobijete dojam o kakvim je igračima riječ, Horvat je tip krila koji se voli zavlačiti prema sredini te iz polulijeve zone kreirati ili pucati, profilno nešto slično Luki Ivanušecu. Šunta je klasična desetka koja voli igrati u međuprostoru, nije brz i snažan, ali je tehnički iznimno potkovan, profilno sličan igrač Lovri Majeru. Zebić je pak stasiti stoper kojeg odlikuje tehnika (u mlađim kategorijama je bio ofenzivac), a po karakteristikama je vrlo sličan Josipu Šutalu.

Kalkulirani rizik

Nakon utakmice protiv Kurilovca, trener Dinama Mario Kovačević je rekao da su "neke stvari trebale biti još bolje" i da "ti naši mladi dečki još trebaju napredovati". U tim tvrdnjama nema ništa neistinito, jasno je da guranje manje iskusnih igrača u vatru predstavlja određeni rizik. S druge strane, taj rizik se čini itekako isplativim i kalkuliranim u potencijalnoj situaciji s deset bodova prednosti na ljestvici, i dojam je da bi Kovačević trebao biti odvažniji u tom kontekstu. U dugoročnom smislu razvoja tih igrača, a potom i unovčavanja istih, itekako se isplati istrpjeti pa čak i koju početničku pogrešku na HNL dvoboju s obzirom na stanje na ljestvici.

Samo kad pogledamo jedan recentni primjer, onaj Branimira Mlačića u Hajduku koji je nakon samo jedne seniorske polusezone prodan u Udinese za 4,5 milijuna eura, vrlo brzo možemo zaključiti da i par dobrih seniorskih utakmica u klubu poput Dinama (koji ipak ima znatno veću tržišnu reputaciju nego Hajduk) za talentiranog klinca može jako lako donijeti transfer od sedam-osam milijuna eura. Ili pak može donijeti igrača s prevagom za prvu momčad. A u najgorem slučaju, ako se igrač ispostavi nedoraslim, barem ljudi u klubu mogu znati da su pokušali i ne imati "što bi bilo kad bi bilo" pitanja u svojoj glavi.