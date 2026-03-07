Povijest na strani plavih: Ode li Dinamo na deset bodova prednosti, postat će neuhvatljiv

Hajduk je izgubio dva boda u Varaždinu, a Dinamo je pobjedom nad Goricom pobjegao Splićanima na sedam bodova prednosti. U posljednjih pet kola plavi su upisali četiri pobjede (Vukovar, Istra, Varaždin, Gorica), te remizirali u Rijeci dok su bijeli upisali tri pobjede (Slaven Belupo, Osijek i Rijeka), a uz spomenuti remi u Varaždinu izgubili su u Velikoj Gorici.

Stoga je jasno da na nedjeljni derbi plavi ulaze s velikom psihološkom prednosti. To prije jer je Hajduk u međuvremenu imao teško gostovanje u Rijeci u kupu i u šokantnoj završnici prokockao prednost od 2:1 te na kraju izgubio s 2:3. I ta je utakmica morala ostaviti traga na momčad Gonzala Garcije, koji je u Rijeci dobio i crveni karton i neće biti na klupi u nedjelju te voditi momčad protiv Dinama. S druge strane plavi su isto igrali u kupu, ali protiv niželigaša Kurilovca, rutinski su pobijedili s 2:0 te pritom odmorili velik broj svojih igrača iz udarne postave.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamo ima lakši raspored

Dinamo u ovaj susret ulazi s tih sedam bodova prednosti i potpuno mirno može putovati na sraz s jedinim bodovnim konkurentom za naslov prvaka. Koliko god svi u takvoj utakmici osjećali pritisak, Dinamo može biti opušteniji, a Hajduku zapravo "gori pod petama". U slučaju da Hajduk izgubi, plavi bi mu pobjegli na deset bodova prednosti i to bi zacijelo bilo nedostižno za Splićane, koji ionako igraju neuvjerljivo.

Statistika bi, u slučaju pobjede plavih, bila apsolutno na strani zagrebačke momčadi. Nakon derbija ostalo je još jedanaest kola u HNL-u i, otkako je lige s deset klubova u tom četverokružnom sustavu natjecanja, nikad nitko u tih jedanaest kola nije nadoknadio zaostatak od deset bodova. Da za Dinamo bude još vedrija ta povijest, ni sedam bodova nitko nije nadoknadio u tako malo utakmica. Zbog toga bi plavima i bod u Splitu bio lijep plijen i sigurno bi se zadovoljni vratili u Zagreb.

I raspored do kraja sezone, u tih jedanaest utakmica nakon derbija ide naruku plavima, oni će u toj završnici samo četiri utakmice igrati izvan svoga maksimirskog terena, a u Maksimir mu još dolaze i Hajduk, Rijeka i Osijek. Hajduk ima puno teži raspored, ima šest gostovanja, među ostalim, ide u goste Rijeci i Dinamu.

Ne treba ni spominjati koliko bi teško bilo u Hajduku u slučaju neuspjeha protiv Dinama u nedjeljnom srazu, tamo je već sad nestalo euforije, a ostanu li bez pobjede protiv plavih onda će zacijelo doći do novih poremećaja. Ionako se već propituje mogućnost Garcije da tu momčad vrati na pobjedničke staze, brojne su kritike na pojedine igrače bijelih, posebno je kod navijača na udaru Filip Krovinović, a dogodi li se Hajduku poraz, onda će i drugi igrači doći pod ozbiljne kritike i neće biti lako živjeti u svlačionici bijelih, a ni u gradu Splitu.

Hajduk je dosad propustio puno toga, prije svega nije iskoristio činjenicu da u prvom dijelu sezone plavi nisu igrali dobro, da su izgubili četiri utakmice za koje se nikako nije očekivalo da će ih izgubiti. Plavi su imali i težak ritam utakmica od svaka tri-četiri dana dok su se bijeli uobičajeno rano oprostili od svojega europskog puta i mogli su normalnije trenirati, biti svježiji, ali i oni su gubili bodove.

Na mlin Dinamu ide i činjenica da je u ovom drugom dijelu sezone puno bolji, pogotovu u HNL-u.

– U ligi smo se stabilizirali, igramo sve bolje, postižemo puno pogodaka, sve manje ih primamo – rekao nam je prije nekoliko dana pouzdani stoper plavih Scott McKenna veseleći se velikom derbiju u Splitu jer ta 2:0 pobjeda u rujnu na Poljudu bila mu je dosad najdraža.

Bijeli poste od prosinca 2024.

I McKenna i trener Kovačević kažu da žele tri boda, da idu po njih iako bi Dinamu i jedan bod bio važan korak prema naslovu prvaka. Jedino se možemo nadati da će plavi doista s tom željom za osvajanje tri boda istrčati u Splitu, da neće kalkulirati u vezi s remijem, jer onda se bojimo da nećemo gledati dobru utakmicu. A loših smo se derbija u povijesti nagledali.

Da će ipak biti zanimljivo, možda jamči to što Hajduk mora pobijediti želi li ostati u utrci s Dinamom, tri boda su mu nužna da smanji razliku na pristojna četiri boda i da se onda nada još pokojem kiksu Kovačevićeve momčadi. Iako, prema onome što gledamo od Hajduka, teško je očekivati da će nastaviti pobjeđivati u seriji, a to mu je nužno da bi možda mogao dostići maksimirsku momčad. Dakle, Hajduk si ne bi smio dopustiti "čekanje", njemu su bodovi nužni, a to onda otvara plavima mogućnost da iskoriste prostor budu li Splićani otvorena garda. No, Hajduk od prosinca 2024. godine nije slavio nad Dinamom, tada je 1:0 pobjedu bijelima donio Niko Sigur, kojeg u nedjelju neće biti zbog kartona.