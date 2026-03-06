Naši Portali
OVAJ VIKEND ĆE PRESKOČITI

Epilog sudačke drame u Rijeci: Patrik Kolarić ide na hlađenje

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.03.2026.
u 11:48

Zanimljivo, dok je u Hrvatskoj privremeno stavljen na "hlađenje", Kolarić u Europi uživa sve veće povjerenje

Iščekivana odluka sudačke organizacije dobila je i službenu potvrdu. Elitni hrvatski sudac Patrik Kolarić nije delegiran ni za jednu utakmicu 25. kola SuperSport HNL-a, što je izravna posljedica njegove kontroverzne izvedbe u kaotičnom četvrtfinalu Kupa između Rijeke i Hajduka.

Odluka da se Patrika Kolarića privremeno makne s prvoligaških terena očekivani je epilog jedne od najburnijih utakmica sezone. Njegovo suđenje u dvoboju na Rujevici, u kojem je Rijeka slavila s 3:2 nakon drame i čak 20 minuta sudačke nadoknade, izazvalo je lavinu negativnih reakcija, a sada je stigla i službena potvrda iz sudačke komisije. Šef hrvatskih sudaca, Francuz Bertrand Layec, u svojoj je analizi ustvrdio kako je Kolarić napravio više teških pogrešaka na štetu domaće momčadi.

U analizi se posebno ističu dva ključna propusta iz prvog poluvremena. Layec je potvrdio da je Rijeka teško oštećena jer Kolarić nije isključio dvojicu igrača Hajduka. Prvo je Ron Raci u 17. minuti dobio samo žuti karton za prekršaj nad igračem Rijeke u izglednoj prilici za pogodak, a samo dvije minute kasnije Ante Rebić je laktom udario protivnika u glavu, za što je također kažnjen tek opomenom. Prema Layecu, obje su situacije zahtijevale izravni crveni karton. Uz to, VAR soba je tijekom utakmice morala ispravljati još tri Kolarićeve krive procjene, uključujući i poništeni kazneni udarac za Rijeku te dva naknadno dosuđena nakon pregleda snimke.

Zanimljivo, dok je u Hrvatskoj privremeno stavljen na "hlađenje", Kolarić u Europi uživa sve veće povjerenje. Krajem prošle godine UEFA ga je promovirala u prvu sudačku kategoriju, što je drugi najjači rang europskih sudaca, odmah ispod elitne skupine. Ta mu promocija otvara vrata suđenja utakmica Lige prvaka i Europske lige, što stvara nevjerojatan kontrast između njegova statusa na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ipak, nakon predstave koju su sudački eksperti ocijenili kao jednu od najlošijih u karijeri, pauza u domaćem prvenstvu bila je neizbježna.
Ključne riječi
Dinamo Hajduk HNL Patrik Kolarić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar cetnik13
cetnik13
12:07 06.03.2026.

Treba ga izbaciti a ne na hlađenje! Nije izbačen jer je navijao za Hajdug !

