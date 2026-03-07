HRT razočarao brojne navijače: Evo zašto neće prenositi derbi Hajduka i Dinama

Sutra od 15 sati na Poljudu se igra treći ovosezonski veliki derbi hrvatskog nogometa. Drugoplasirani Hajduk dočekuje vodeći Dinamo u utakmici koja mu može obilježiti sezonu na dobar ili loš način.

Bijeli imaju sedam bodova zaostatka za Dinamom, a derbi im dolazi u nezgodno vrijeme. Još su svježe rane od poraza u Jadranskom derbiju i ispadanja u četvrtfinalu Kupa zbog dva pogotka u 18. i 20. minuti sudačke nadoknade, a samo četiri dana kasnije stiže utakmica u kojoj Hajduk jednostavno mora pobijediti.

Dinamo bi pobjedom došao na deset bodova prednosti pred Hajdukom i praktički bi stavio jednu ruku na pehar prvaka. Olakotna okolnost za splitsku momčad je i što Dinamo dolazi odmoran i u boljem fizičkom stanju budući da je Mario Kovačević odmorio skoro cijelu prvu postavu u Kupu protiv Kurilovca.

Nema sumnje kako nas čeka zanimljiva utakmica, kao i svaki derbi, a navijači ju moju pogledati na kanalima MAXSporta i HDTV-a. Mnogi su se nadali kako će prijenos biti dostupan i na HRT-u koji ima pravo na prijenos jedne utakmice po kolu, no to ipak neće biti slučaj. Razlog tome je što HRT ima pravo na prenošenje samo jednog derbija po sezoni, a to je pravo već iskoristio u 16. kolu kada se derbi igrao na Maksimiru.

HRT će zato prenositi utakmicu Vukovara i Rijeke u 17:45 u nedjelju.