Navijači Istre upali na press konferenciju i tražili ostavku trenera: Evo kako im je Riera odgovorio

Nogometaši Istre 1961 upisali su i peti uzastopni poraz u HNL-u. Bolji od njih bio je donedavni 'davljenik' Osijek s 0:1 pogotkom Naila Omerovića u 61. minuti. Momčad Tomislava Radotića tako je vezala dvije pobjede i pobjegla s dna ljestvice, dok Istra nikako ne uspijeva prekinuti negativni niz.

Nakon utakmice, Radotić je iznio vrlo realno viđenje utakmice u kojem je priznao kako je Istra bila bolji protivnik u prvom poluvremenu:

- Vidjeli smo dva različita poluvremena. U onom prvom Istra je bila puno bolja, kontrolirala je utakmicu i stvorila je neke šanse koje nije iskoristila. U nastavku je bila obrnuta situacija. Igrači koji su ušli s klupe odlično su reagirali, preuzeli smo igru u svoje ruke i nametnuli se suparniku.

Momčad je osvojila nova, vrlo bitna, tri boda.

- Da, s onom pobjedom protiv Vukovara kupili smo malo mira da se svi skupa malo smirimo. Ovu je pobjedu bilo vrlo zahtjevno ostvariti i zato čestitam igračima, s kojima uživam raditi, u svakom treningu i na utakmici. Sada imamo dugi tjedan pripreme do domaćinstva Gorici, ali večeras su igrači zaslužili da se provesele, pa ćemo se onda po povratku u Osijek fokusirati na pripremu iduće utakmice.

Oriol Riera bio je očekivano razočaran nakon utakmice:

- Teška utakmica u kojoj smo bili bolji u prvom dijelu i stvorili neke šanse. U nastavku smo pali u razini igre, slično nam se dogodilo u Koprivnici. Kad je takva dinamika utakmice, onda je teško mijenjati negativne odnose. Mi stvaramo više šansi nego prije, ali, za razliku od utakmica koje smo pobjeđivali i s manje prilika, sada gubimo.

Zanimalo je novinare i brine li Riera za svoj posao:

- Ne brinem o stvarima na koje ne mogu utjecati, znam kako idu stvari u ovom poslu. Do prije tri mjeseca bio sam vrlo uspješan trener, sada sam suprotno. Fokusirat ću se na rad s igračima, na daljnje napredovanje, jer je to jedino što možemo činiti. Radim s igračima koje imam i trudit ću se da oni budu bolji iz utakmice u utakmicu.

Dok je to govorio, nekoliko navijača upalo je u prostoriji i vikalo Rieri da ode očito nezadovoljni igrom njihova kluba. Istra u posljednjih osam utakmica (brojeći i posljednjih 75 minuta utakmice protiv Rijeke iz prvog dijela prvenstva koja je nastavljena u siječnju) ima po jednu pobjedu i remi te čak šest poraza. Posljednji put su tri boda osvojili 25. siječnja protiv Hajduka.