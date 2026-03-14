Kovačević oprezan: Nema opuštanja! Titula se nazire, ali daleko je još to...

Dinamo je preokretom u drugom poluvremenu pobijedio Slaven Belupo (4:2) u susretu 26. kola HNL-a. Plavi su tako pobjegli na ljestvici drugoplasiranom Hajduku na čak 13 bodova viška, iako će Splićani svoj dvoboj protiv Lokomotive odigrati u nedjelju. Gosti iz Koprivnice vodili su nakon prvog dijela golom Alena Grgića u 36. minuti. No, u nastavku je praktički postojao samo Dinamo. S četiri pogotka u rasponu od 64. do 81. minute momčad Marija Kovačevića upisala je nove bodove. Tri je pogotka zabio Dion Drena Beljo, a jednog je dodao i Gabriel Vidović. Točku na i što se golova tiče za konačnih 4:2 stavio je Slavenov Filip Mažar,

Nakon utakmice trener Dinama Mario Kovačević i dalje je emitirao oprez.

- Znali smo da neće biti lagano, ali baš ovakvo prvo poluvrijeme nismo očekivali. To ja preuzimam na sebe, nije to možda toliko loše bilo, ali moramo doma biti bolji za dvije brzine. Srećom, došlo je poluvrijeme pa smo dobro reagirali. Imali smo mi situacija za gol, ali kad nisi pravi neće lopta u gol - rekao je Kovačević, pa nastavio:

- Moram pohvaliti i Slaven, teško je bilo očekivati da će cijelu utakmicu moći igrati tako. Čekali smo prvi gol, kad je pao sve je bilo puno lakše, odmah su krenule lijepe akcije, golovi, navijači su mogli uživati. Okrenuli smo sve na vrijeme, ali ne smijemo onako primiti drugi gol. Sretan sam zbog pobjede, četiri gola i prvog hat-tricka u Maksimiru nakon tri godine.

Na novinarsko pitanje o tituli ovako je odgovorio:

- Nazire se, ali ima još 10 kola, puno je 30 bodova. Nema opuštanja, prvo poluvrijeme nam je bila dobra opomena. Svi će do kraja dobiti priliku, tako i mlađi igrači. Cijeli tjedan ćemo se pripremati za Lokomotivu, s njima je uvijek zanimljivo u Maksimiru. Ali ljepše je raditi kad se pobjeđuje.

Hoće li i kako Dion Drena Beljo proslaviti svoj prvi hat-trick u karijeri?

- Bio bi red, ha, ha. Vjerujem da će počastiti, njegovi suigrači su to zaslužili. Čuo sam da njegovi imaju dobar kulen, valjda ćemo to probati, ha, ha. Svaka mu čast, vesele me njegovi golovi, pa i pretpoziv u reprezentaciju. Ima za njega i još par igrača još šanse da izbore nastup na Svjetskom prvenstvu, kazao je Kovačević pa zaključio:

- Radim pošteno, najbolje što mogu, drago mi je da me igrači slijede. Moj odgovor na sve su samo pobjede. Nadam se da ćemo tako i nastaviti, da ćemo imati prilike za dokazivanje i u Europi. Ne znam čime sam to sve zaslužio, valjda se neki vesele tuđoj nesreći. A oni nek se "pojedu" - rekao je Kovačević.