TRENER DINAMA

Kovačević o 'kriznim sastancima' u Dinamu: To su takve gluposti, ne želim o tome ni pričati

Autor
Edi Džindo
08.11.2025.
u 13:24

Bit će promjena igrača sigurno, ali što se tiče sustava, ne bi trebalo biti velikih promjena. Najbitnije je da budemo pravi od prve minute, a onda je sve ostalo manje bitno, rekao je Mario Kovačević uoči dvoboja protiv Istre 1961

Dinamo u sklopu 13. kola HNL-a u nedjelju od 16 sati igra u Puli protiv Istre 1961. Plavi na ovo zahtjevno gostovanje dolaze u slabom rezultatskom tonu, nakon teškog domaćeg poraza (0:3) u četvrtom kolu Europske lige protiv Celte Vigo. 

Puno se toga razgovaralo proteklih dana o stanju Dinama, ali i o statusu trenera Marija Kovačevića. Velik broj navijača Dinama više nije toliko naklonjen strategu Dinama, prvenstveno zbog forme Dinama koja u ovom trenutku glasi ovako; dvije pobjede, jedan remi i tri poraza u posljednjih šest utakmica.

- Veseli me da brzo dolazi nova utakmica. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali najvažnije je da pokažemo karakter i vjerujem da će tako biti. Ne možemo računati na Mišića zbog žutih kartona, Valinčić, Živković i Pierre-Gabriel nisu na dispoziciji od ranije - rekao je Dinamov trener na otvaranju najavne konferencije za medije za dvoboj s Istrom.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Hoćete li možda posegnuti za promjenom sustava i formacije protiv Istre jer se Dinamo muči u zadnjim utakmicama?
- Bit će promjena sigurno igrača, ali što se tiče sustava, ne bi trebalo biti velikih promjena. Najbitnije je da budemo pravi od prve minute, a onda je sve ostalo manje bitno.

Koliko će na Istru utjecati neočekivan poraz u Kupu?
- Sigurno ni Istra nije u bajnoj situaciji, ali prvenstvo je nešto drugo. Istra je prošle sezone stvorila puno problema Dinamu, cijenimo ih, ali razmišljamo o sebi i želimo pokazati karakter nakon Europe.

Dinamo se muči u zadnjim utakmicama, naročito u prvenstvu, koji je razlog?
- Imamo i dobrih utakmica, dobro smo krenuli, ali u nekim utakmicama smo stvarno morali bolje. Toga smo svjesni, ali vjerujem da je bilo dosta toga dobroga i da će od ove utakmice sve biti bolje.

Hoće li Noa Mikić zaigrati u Puli?
- On je u konkurenciji za sutrašnju utakmicu.

Nakon utakmice protiv Celte pisalo se o kriznim sastancima i razgovorima s predsjednikom Bobanom. O čemu je riječ?
- Izvući ćemo pouke iz utakmice protiv Celte, svjesni smo toga, a ovo drugo ne želim uopće komentirati. To su takve gluposti da ne želim o tome uopće niti pričati.

Poslije utakmice u Puli slijedi vam reprezentativna stanka, hoće li vam dobro doći pauza?
- Moramo prvo odraditi pravu utakmicu, a ova pauza će nam dobro doći i da se glave odmore. Imat ćemo i Kup prije Varaždina, ali najvažnije je da protiv Istre pokažemo da smo prava ekipa.

Dinamov roster je prilično širok, hoće li priliku dobiti igrači koji dosad nisu puno igrali, poput Mudražije ili Solde?
- U konkurenciji su, rotirat ćemo, ali nećemo još ništa otkrivati.

Komentara 1

Pogledaj Sve
BI
billynik
13:37 08.11.2025.

Tko god želi dobro Dinamu od početka je svjestan da dolazak Bobana u Dinamo ništa dobro ne može donijeti. Nije kriv Kovačević ni igrači koji su dovedeni kao velika pojačanja nego Bobankoji ih je doveo.

