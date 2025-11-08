Krenut ćemo jako na Dinamo od prve sekunde, želimo se iskupiti za debakl

Trener Oriol Riera i kapetan momčadi Dario Marešić najavili su utakmicu koju će Istra u nedjelju igrati protiv Dinama (16 sati). Iza Istre je šokantno ispadanje iz Kupa od četvrtoligaša Kurilovca, pa im je dinamo šansa za iskupljenje.

- Sretni smo što igramo ponovno kod kuće pred našim navijačima. Bit će teška utakmica, ali svakako utakmica koju svi žele igrati. Trebamo pristupiti s puno energije, strasti i vjere, biti na najvišem mogućem nivou, jer samo tako možemo uzeti bod ili bodove protiv Dinama. Rezultat je na nama, trebamo biti svoji, 100% vjerovati u sebe i u stvari koje radimo. Igramo protiv odlične momčadi, ali gledamo sebe. Na nama je da pokažemo gdje želimo biti, kakve su nam ambicije i što želimo postići kao momčad. Vinko Rozić je jedini van pogona, ostali su svi na raspolaganju i spremni za utakmicu - rekao je trener Riera.

Kapetan momčadi Marešić je dodao:

- Mislim da trenutačno za nas nema bolje utakmice nego igrati protiv najbolje momčadi lige i pokazati pravo lice nakon utakmice u srijedu. Znamo da možda oni nisu trenutačno u nekoj sjajnoj formi, ali opet je to Dinamo, imaju brutalnu kvalitetu što se tiče cijelog kadra. S druge strane, imamo i mi svoje kvalitete i mi želimo pokazati svoje pravo lice pred našim navijačima i sebi pokazati da ono što se dogodilo u srijedu, da to nismo bili mi. Najbolje da to dokažemo protiv najbolje momčadi lige. Od ekipe sutra želim vidjeti novu energiju, pozitivu od prve minute, da želimo i možemo pobijediti. Ako ne daš sve od sebe, protiv bilo koga, ne možeš doći do tri boda. Želim da krenemo od prve sekunde, da se vidi da nam je stalo do pobjede i da želimo biti pravi - zaključio je Istrin kapetan.