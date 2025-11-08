Poznati svi termini do kraja godine: Evo kad se sastaju Dinamo i Hajduk

Na službenoj stranici lige objavljeni su svi termini HNL utakmica do kraja godine. Dosad su se znali termina utakmica samo do 14. kola, a sada znamo i kako će se jesenski dio prvenstva zaključiti 21. prosinca utakmicom Rijeke i Gorice na Rujevici.

Najzanimljivija utakmica u tom dijelu prvenstva zasigurno će biti drugi ovosezonski derbi Dinama i Hajduka koji će se na Maksimiru odigrati šestog prosinca od 15 sati u sklopu 16. kola HNL-a. U prvom derbiju na Poljudu Dinamo je slavio s 0:2 golovima Hoxhe i Bakrara.

Poznati Hrvat brutalno iskren o Dinamu: Čim su ga počeli ismijavati kako priča, sve sam shvatio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ta utakmica bit će od posebne važnosti budući da su se dva ljuta rivala daleko odvojila od konkurencije na vrhu ljestvice, a u minimalnoj prednosti je Hajduk. U ovome trenutku Hajduk ima 26 bodova, dok je Dinamo na 25.

VEZANI ČLANCI:

Raspored svih utakmica do kraja goodine:

15. kolo

28.11. Vukovar – Osijek (18:00)

29.11. Hajduk – Varaždin (15:30)

29.11. Istra 1961 – Slaven Belupo (18:00)

30.11. Lokomotiva – Rijeka (15:00)

1.12. Gorica – Dinamo (18:00)

16. kolo

5.12. Slaven Belupo – Gorica (18:00)

6.12. Dinamo – Hajduk (15:00)

6.12. Rijeka – Vukovar (18:00)

7.12. Varaždin – Lokomotiva (15:00)

7.12. Osijek – Istra 1961

17. kolo

12.12. Vukovar – Varaždin (18:00)

13.12. Osijek – Gorica (15:00)

13.12. Lokomotiva – Hajduk (17:30)

14.12. Slaven Belupo – Dinamo (15:00)

14.12. Istra 1961 – Rijeka (17:45)

18. kolo

19.12. Varaždin – Istra 1961 (18:00)

20.12. Osijek – Slaven Belupo (15:00)

20.12. Dinamo – Lokomotiva (17:45)

21.12. Hajduk – Vukovar (15:00)

21.12. Rijeka – Gorica (17:45)