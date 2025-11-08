Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HNL

Poznati svi termini do kraja godine: Evo kad se sastaju Dinamo i Hajduk

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 09:14

Ta utakmica bit će od posebne važnosti budući da su se dva ljuta rivala daleko odvojila od konkurencije na vrhu ljestvice, a u minimalnoj prednosti je Hajduk

Na službenoj stranici lige objavljeni su svi termini HNL utakmica do kraja godine. Dosad su se znali termina utakmica samo do 14. kola, a sada znamo i kako će se jesenski dio prvenstva zaključiti 21. prosinca utakmicom Rijeke i Gorice na Rujevici.

Najzanimljivija utakmica u tom dijelu prvenstva zasigurno će biti drugi ovosezonski derbi Dinama i Hajduka koji će se na Maksimiru odigrati šestog prosinca od 15 sati u sklopu 16. kola HNL-a. U prvom derbiju na Poljudu Dinamo je slavio s 0:2 golovima Hoxhe i Bakrara. 

Poznati Hrvat brutalno iskren o Dinamu: Čim su ga počeli ismijavati kako priča, sve sam shvatio

Ta utakmica bit će od posebne važnosti budući da su se dva ljuta rivala daleko odvojila od konkurencije na vrhu ljestvice, a u minimalnoj prednosti je Hajduk. U ovome trenutku Hajduk ima 26 bodova, dok je Dinamo na 25.

VEZANI ČLANCI: 

Raspored svih utakmica do kraja goodine:

15. kolo
28.11. Vukovar – Osijek (18:00)
29.11. Hajduk – Varaždin (15:30)
29.11. Istra 1961 – Slaven Belupo (18:00)
30.11. Lokomotiva – Rijeka (15:00)
1.12. Gorica – Dinamo (18:00)

16. kolo
5.12. Slaven Belupo – Gorica (18:00)
6.12. Dinamo – Hajduk (15:00)
6.12. Rijeka – Vukovar (18:00)
7.12. Varaždin – Lokomotiva (15:00)
7.12. Osijek – Istra 1961

17. kolo
12.12. Vukovar – Varaždin (18:00)
13.12. Osijek – Gorica (15:00)
13.12. Lokomotiva – Hajduk (17:30)
14.12. Slaven Belupo – Dinamo (15:00)
14.12. Istra 1961 – Rijeka (17:45)

18. kolo
19.12. Varaždin – Istra 1961 (18:00)
20.12. Osijek – Slaven Belupo (15:00)
20.12. Dinamo – Lokomotiva (17:45)
21.12. Hajduk – Vukovar (15:00)
21.12. Rijeka – Gorica (17:45)

Ključne riječi
raspored HNL Dinamo Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja