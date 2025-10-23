Kovačević: Nismo smjeli primiti gol. Mišić: Bili smo bolji, mogli su nam zabiti samo iz prekida

Spasio se Dinamo od europskog poraza sezone u 96. minuti. Džokeri s klupe izrežirali su pogodak za izjednačenje. Bakrar je učinio veliki posao, a mladi, 16-godišnji Cardoso Varela samo potvrdio i zakucao loptu u mrežu. Dinamo se zasluženo u Zagreb vraća s bodom i sada ih ima sedam nakon prva tri kola ligaške faze natjecanja. Reakcije iz Malmöa za Arenasport TV otvorio je Luka Stojković:

"Dobili smo gol u najgorem trenutku, ali nismo pali. Tražili smo taj gol, zabili smo ga malo kasnije nego što smo htjeli. Preuzeli smo rizik, ne pasti, baciti se na glavu u drugom poluvremenu. Nismo imali što izgubiti. Znali smo da su oni čvrsta momčad. Bilo ih je teško probiti. Hvala Bogu, uspjeli smo izjednačiti", rekao je.

Nakon njega pred kamere je stao Josip Mišić, kapetan plavih:

"Zadovoljni smo bodom. Bili smo puno bolja ekipa od njih. Jedino kako smo mogli primiti gol je iz prekida. Znali smo da su tu opasni. No bod je ipak dobar. Bili su organizirani i gusti. Malo nas je bilo na centaršutevima u napadu. Nismo bili opasni u tim situacijama. Zadovoljni smo sa sedam bodova u tri utakmice, potpisali bismo to da nam je netko rekao na početku sezone. Ali malo smo žalosni da nismo i ovo pobijedili", kazao je.

Potom je riječ dobio trener Mario Kovačević:

Postavili smo se kako treba. Nismo smjeli primiti gol. Znali smo da će biti još prilika, dominirali smo, ali utakmica nekad ode u krivo. Žao mi je što nismo zabili gol nešto ranije. Moramo biti zadovoljni s ovim bodom. Zatvorili su nam sredinu. Imali smo dobre centaršuteve, ali trebalo nas je biti više u šesnaestercu. Nismo se predali do kraja, igrači s klupe su napravili dobar pritisak i zasluženo smo došli do boda. Može reći tko što hoće, ali Malmö je prvak Švedske, a mi smo se postavili kao favoriti i dominirali smo. Svaki bod nam je veselje u Europi. Htjeli smo danas pobijediti, ali zadovoljni smo s bodom i svi bismo prihvatili sedam bodova nakon tri utakmice da nam je netko ponudio - rekao je Kovačević.