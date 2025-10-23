Naši Portali
KOMENTAR

Dinamo je morao igrati puno hrabrije od ovoga, ovo nije dovoljno

Autor
Robert Junaci
23.10.2025.
u 23:00

Domaćini su ih tjerali na bok, a ubačaji s boka nisu donosili baš ništa ni kad ne bi otišli 'u bunar'. Na kraju su plavi u nadoknadi izvukli bod, veliki bod koji plave ostavlja u top četiri Europske lige

Nije Dinamo jurišao protiv Fenerbahçea, pametnom je igrom iskoristio manjkavosti turskog sastava punog zvijezda, nije napao svim snagama ni Maccabi u Bačkoj Topoli, ali je i tamo odigrao pametno i strpljivo i to mu je donije dvije velike pobjede s kojima je u susret s Malmöom ušao kao vodeća momčad Europske lige. Bilo je kritika na račun igre plavih pogotovu zbog igre u Bačkoj Topoli, bilo je dosta onih koji su držali da je trebalo žustrije napasti izraelsku momčad.

Dojam je da je upravo otvorenijeg garda Dinamo trebao krenuti i u susret u Švedskoj. U prvom poluvremenu plavi su imali uglavnom sve pod kontrolom, ali ne i puno više od toga. Posjed lopte, puno više dodavanja i udaraca (ne baš preciznih) nisu bili dovoljni da bi se slomilo Malmö. I onda kako to obično biva, jedan 'zalutali' metak, udarac iz kuta u sudačkoj nadoknadi odveo je plave u rezultatski minus. Nije im to trebalo, dojam je da su samo s malo više agresije, napada na posljednju liniju domaćina i bržim protokom lopte mogli nokautirati nemoćne Šveđane, a ovako su im ponudili rezultatsku prednost za nastavak.

Europska liga malmo Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
FR
freeshooter
23:11 23.10.2025.

...izgubiti bodovo protiv ovako slabašnog kluba je tragikomično... igra nam je spora i bezidejna, igrači gladni... gladni su jer ih Kovačević ne hrani, ne hrani ih taktikom, hrabrošću i poticajima na brzu i kombinatornu igru... sa ovakovom igrom ćemo imatii problema svugdje, a najgore i u HNLu... tko ne vidi da su pojedinci očajni, ne mijenja ih, odobrava igru beskonačnog sporog pasa u krug, ne može biti vodilja Dinama... mi nismo klub tog nivoa, da bi ovo bilo zadovoljavajuće, naslućujem probleme...

Kupnja