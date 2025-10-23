Dinamo je morao igrati puno hrabrije od ovoga, ovo nije dovoljno

Nije Dinamo jurišao protiv Fenerbahçea, pametnom je igrom iskoristio manjkavosti turskog sastava punog zvijezda, nije napao svim snagama ni Maccabi u Bačkoj Topoli, ali je i tamo odigrao pametno i strpljivo i to mu je donije dvije velike pobjede s kojima je u susret s Malmöom ušao kao vodeća momčad Europske lige. Bilo je kritika na račun igre plavih pogotovu zbog igre u Bačkoj Topoli, bilo je dosta onih koji su držali da je trebalo žustrije napasti izraelsku momčad.



Dojam je da je upravo otvorenijeg garda Dinamo trebao krenuti i u susret u Švedskoj. U prvom poluvremenu plavi su imali uglavnom sve pod kontrolom, ali ne i puno više od toga. Posjed lopte, puno više dodavanja i udaraca (ne baš preciznih) nisu bili dovoljni da bi se slomilo Malmö. I onda kako to obično biva, jedan 'zalutali' metak, udarac iz kuta u sudačkoj nadoknadi odveo je plave u rezultatski minus. Nije im to trebalo, dojam je da su samo s malo više agresije, napada na posljednju liniju domaćina i bržim protokom lopte mogli nokautirati nemoćne Šveđane, a ovako su im ponudili rezultatsku prednost za nastavak.