Nakon podbačaja na Mundijalu, oglasila se najveća brazilska zvijezda: 'Ne bi bilo pošteno da šutim'

Brazilska nogometna reprezentacija na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiku otišla je s velikim ambicijama. Nisu imali najjaču reprezentaciju na papiru, ali jesu iskusnu i organiziranu grupu te se u zemlji vjerovalo da bi su ti igrači pod vodstvom velikog Carla Ancelottija sposobni za velike stvari. Na kraju su ispali u osmini finala od Norveške.

U Brazilu se na to gleda kao na veliki neuspjeh, a najveće kritike svalile su se na leđa Viniciusa Juniora. Zvijezda Reala trebala je biti predvodnik ove reprezentacije i čovjek s kojim sve počinje i završava. U grupnoj fazi odradio je svoj dio posla i zabio u sve tri utakmice. Međutim, kada je bilo najbitnije (u nokaut-fazi) ostao je bez učinka i turnir završio s četiri pogotka.

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Pet dana nakon ispadanja s prvenstva, Vinicius se obratio navijačima putem svojih društvenih mreža.

- Gotovo četiri godine kasnije, ponovno razmišljam što napisati nakon razočaranja na Svjetskom prvenstvu. Vidio sam toliko ljudi svih generacija kako nas podržavaju i prihvaćaju naš san, pa zato ne bi bilo pravedno da šutim. Ali, trebalo mi je nekoliko dana da razmislim.

Nositi dres reprezentacije najveći je ponos moga života, a ispadanje sa Svjetskog prvenstva u osmini finala osjećaj je koji je teško objasniti. Znam koliko sam se naporno pripremao, koliko sam bio fokusiran i koliko sam ovo želio za tebe i za svoju obitelj. Osjećaj frustracije je ogroman. Imali smo momčad dovoljno jaku da postignemo više, ali nismo uspjeli. Ispričavam se, nastavit ću se boriti za naš san o povratku na vrh svijeta - napisao je na Instagramu.