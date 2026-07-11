Majka joj nije doživjela da je gleda u Wimbedonu, a na pitanje koja je tajna češkog tenisa, odgovorila je - u pivu

U povijesnom, isključivo češkom finalu Wimbledona 2026. godine, dok su bljeskalice obasjavale Centralni teren, a svijet slavio novu tenisku kraljicu, Linda Noskova stajala je gotovo zbunjeno. Mirna, povučena i bez velikih gestikulacija, 21-godišnjakinja kao da nije znala kako proslaviti najveći trenutak svoje karijere. Njezina pobjeda nad sunarodnjakinjom Karolinom Muchovom nije bila samo sportski trijumf; bio je to vrhunac putovanja koje je testiralo granice njezine izdržljivosti, i na terenu i izvan njega. Dok je podizala najprestižniji teniski trofej, njezina suzdržanost govorila je više od bilo kakvog uzvika. Bila je to pobjeda tihe šampionke, djevojke koja je odrasla u malom selu Bistrička, daleko od glamura velikih pozornica, i koja je u Londonu ispunila zavjet posvećen osobi koja je najviše vjerovala u nju, ali čije mjesto u loži je ostalo tragično prazno.

Njezin put do vimbledonskog trona bio je isprepleten s dubokom osobnom tugom. Samo dvije godine ranije, u srpnju 2024., uoči istog turnira, njezin svijet se srušio. Njezina majka, Ivana Noskova, preminula je nakon duge i teške borbe s rakom. Ta tragedija zauvijek je obilježila njezin život i karijeru, pretvarajući svaki meč u tihu posvetu. Dok su se drugi divili njezinoj hladnokrvnosti pod pritiskom, rijetki su znali da je njezina smirenost zapravo oklop sazdan od boli i odlučnosti. Noskova je teret tuge nosila u sebi, pretvarajući ga u gorivo koje ju je guralo naprijed. Njezini nastupi postali su njezin način komunikacije s majkom, a pobjede tihi razgovori. Ta emocionalna težina, umjesto da je slomi, dala joj je novu perspektivu i nevjerojatnu mentalnu čvrstinu, što je postalo jedno od njezinih najjačih oružja na terenu. Igrala je s mudrošću koja je nadilazila njezine godine, kao da je shvaćala da su pritisci teniskog meča neznatni u usporedbi sa životnim bitkama.

Linda Noskova rođena je u Vsetínu, u skromnoj radničkoj obitelji koja nije imala nikakve veze s profesionalnim sportom. Njezin otac, Drahoš Nosek, radio je u željezničkoj tvrtki, a majka Ivana vodila je lokalnu trgovinu odjećom. Upravo je otac bio taj koji ju je, u želji da ostane aktivna, upoznao s tenisom kada je imala svega sedam godina. U početku je to bio samo hobi. Roditelji su igrali iz zabave, a mala Linda je trčkarala oko terena i oponašala ih. Uskoro je reket postao produžetak njezine ruke. S deset godina pridružila se klubu TK Na Dolina, a 2018. godine, svjesna da njezin talent zahtijeva ozbiljniji pristup, cijela se obitelj preselila u Přerov kako bi joj omogućila bolje uvjete za treniranje.

Nakon što je 2021. osvojila juniorski Roland Garros, bilo je jasno da je Češka dobila novi teniski dragulj. Njezin stil igre, definiran agresivnim udarcima s osnovne linije, razornim servisom i jednim od najčišćih bekhenda nove generacije, bio je kao stvoren za moderni tenis. No, trenutak koji ju je lansirao na svjetsku scenu dogodio se na Australian Openu 2024. godine. Tada je, kao autsajderica, šokirala svijet pobjedom nad prvom igračicom svijeta, Igom Świątek. Ta pobjeda nije bila samo najveći uspjeh njezine dotadašnje karijere, već i potvrda da posjeduje mentalnu snagu za najveće pozornice. Svijet je tada upoznao neustrašivu mladu igračicu koja se ne boji velikih imena. Iste godine osvojila je i svoj prvi WTA naslov u Monterreyu, a do početka 2026. već je bila čvrsto pozicionirana među 15 najboljih tenisačica svijeta, s karijernim rejtingom 12. mjesta.

Ipak, iza statistika i pobjeda krila se priča koja je njezinu karijeru činila jedinstvenom. Ivanina bolest i njezina golema želja da vidi kćer kako igra na Wimbledonu postali su Lindina najveća motivacija. U jednom od posljednjih intervjua za češki Denik Sport, dok se borila s teškom bolešću koja ju je sprječavala da putuje na daleke turnire poput Australian Opena, Ivana je s tugom u glasu priznala:

- Ne mogu putovati, čak i da igra finale. Bolesna sam, dugo putovanje je iscrpljujuće. Sve gledamo kod kuće, držimo fige i ostajemo povezani.

No, na pitanje postoji li jedan turnir na kojem bi posebno željela biti, odgovorila je s neskrivenom emocijom:

- Jako se veselim Wimbledonu!

Ta joj se želja, nažalost, nikada nije ostvarila. Preminula je neposredno prije turnira 2024. godine. Dvije godine kasnije, Linda je stajala na tom istom terenu, podižući trofej. Bila je to pobjeda za oboje, pobjeda koja je nadilazila sport i postala simbolom ljubavi i sjećanja. Majčina želja postala je njezina misija, a vimbledonska trava zauvijek će pamtiti tihi trijumf posvećen majčinom snu.

Za pretvaranje sirovog talenta u pobjedničku mašinu zaslužan je trenerski tim predvođen Tomášom Krupom, iskusnim stručnjakom poznatim po dugogodišnjoj suradnji s Tomášom Berdychom. Uz njega je i bivši Grand Slam pobjednik u parovima, Lukáš Dlouhý. Krupa je prepoznao Lindin potencijal. Pod njegovim vodstvom, njezin agresivni stil postao je dosljedniji, kretanje na terenu profinjenije, a mentalna smirenost u ključnim trenucima postala je njezin zaštitni znak. Tim je marljivo radio na poboljšanju njezine igre u dugim izmjenama i na mentalnoj pripremi za mečeve visokog pritiska. Rezultati su bili vidljivi – nakon proboja pobjedom nad Świątek, uslijedila je serija finala na velikim turnirima u Tokiju, Pekingu i Pragu tijekom 2025., što ju je zacementiralo u svjetskom vrhu i pripremilo za konačni pohod na Grand Slam naslov.

Izvan terena, Linda Noskova ostaje enigma. Njezin privatni život čvrsto je skriven od očiju javnosti. Trenutno je slobodna i, kako sama kaže, potpuno usredotočena na karijeru. U jednom rijetkom intervjuu za češki Blesk 2025., na pitanje o idealnom partneru, samo se nasmijala i priznala da još nije upoznala svog "idealnog muškarca". Njezini profili na društvenim mrežama, primarno Instagram profil, posvećeni su tenisu – treninzima, putovanjima i suradnjama sa sponzorima. Ipak, povremeno otkrije i drugu, opušteniju stranu svoje osobnosti. Obožavatelje je iznenadila videom skoka s bungeeja, koji je zaigrano nazvala "sporednom misijom". U slobodno vrijeme voli kuhati, a pokazala je i svoju humanitarnu stranu, volontirajući 2025. godine u jednoj školi u Zanzibaru. Zanimljivo je da vodi i drugi, privatniji Instagram profil, opisan kao "samo stvari izvan terena", gdje dijeli svoje interese o prirodi, životinjama i ljudskim pravima, ali i tamo ostaje vjerna svojoj odluci da privatni život zadrži za sebe. Kao dijete, imala je i neobičan hobi – bila je veliki fan profesionalnog hrvanja

Kada ju je legendarni John McEnroe nakon jedne pobjede u šali upitao u čemu je tajna uspjeha čeških tenisačica, Linda je kroz smijeh odgovorila:

- U pivu.

Kasnije je, u ozbiljnijem tonu, dodala da je prava tajna u bogatoj povijesti i naslijeđu koje su ostavile generacije čeških šampionki, što služi kao vječna inspiracija. Upravo ta skromnost i prizemljenost definiraju njezin karakter. Unatoč zaradi od preko pet milijuna dolara i statusu Grand Slam pobjednice, ostala je ista ona djevojka iz Vsetína. Priznala je da se svjesno drži podalje od medijske buke.

- Ne gledam sebe niti se 'guglam'", izjavila je jednom prilikom, objašnjavajući da je to njezin način da ostane fokusirana.

Njezine riječi nakon velikih pobjeda često su iste:

- Držim noge čvrsto na zemlji. Ne očekujem da ću pobijediti u svakom meču koji igram.