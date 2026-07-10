Kloppova tajna operacija - let u krugovima iznad Nice s obitelji Mbappé u privatnom avionu

Bivši menadžer Liverpoola Jürgen Klopp nedavno je otkrio nevjerojatne detalje jedne od najvećih transfer saga modernog nogometa. Priča o tajnom sastanku u luksuznom privatnom zrakoplovu i letu koji nije imao odredište baca novo svjetlo na to koliko je Liverpool bio blizu dovođenja Kyliana Mbappéa, ne jednom, već dva puta.

Bivši menadžer Liverpoola, koji sada radi kao stručni komentator za MagentaTV, našao se licem u lice s Kylianom Mbappéom, Ousmaneom Dembéléom i Adrienom Rabiotom, igračima koji predstavljaju tri velika transferna promašaja njegove ere na Anfieldu. Nakon četvrtfinalne utakmice protiv Maroka, srdačno se zagrlio s Mbappéom, a kasnije je mahnuo i njegovoj majci na tribinama. Ovaj susret otvorio je stare rane za njemačkog stratega, koji je u prijenosu uživo priznao frustraciju.

- Izuzetno mi je teško u ovom trenutku. Već sam pregovarao s trojicom njihovih igrača i nikada ih nisam uspio dovesti - rekao je Klopp koji je zatim ogolio nevjerojatnu priču o tajnoj operaciji koju je osmislio za tada 18-godišnjeg Mbappéa još 2017. godine.

Uprava Liverpoola otišla je toliko daleko da je unajmila privatni zrakoplov koji je poletio iz Blackpoola za Nicu, sve kako bi sastanak ostao potpuno skriven od znatiželjnih očiju medija. Prisjećajući se te ultra-tajne potjere visoko iznad francuskog neba sa zvijezdom u usponu i njegovom obitelji, Klopp je s gorkim osmijehom opisao detalje.

- S Mbappéom je to bilo prije nego što je otišao u Pariz. Bio je to, grubo rečeno, posao od 500 milijuna eura, naš najskuplji ne-transfer u koji smo ikad uložili. Odletjeli smo iz Blackpoola za Nicu. Tamo se cijela obitelj Mbappé ukrcala u privatni zrakoplov s pet kabina. Onda smo samo letjeli u krugovima i jeli ukusnu hranu. Nisu nas smjeli vidjeti. Bilo je sjajno, a onda je on otišao u Pariz- rekao je Klopp.

Raniji izvještaji tvrdili su da je vlasnik Liverpoola, John W. Henry, održao dvosatni sastanak s Mbappéom na svom privatnom zrakoplovu, no Kloppova izravna umiješanost i slikoviti detalji o "letu u krugovima" do sada nisu bili poznati javnosti. Sam Mbappé je u intervjuu za The Telegraph 2022. godine potvrdio te razgovore, dodajući intrigantan osobni detalj.

- Malo smo razgovarali, ali ne previše. Razgovarao sam s Liverpoolom jer je to najdraži klub moje mame. Ne znam zašto, morat ćete nju pitati! To je dobar klub, upoznali smo ih prije pet godina. Kad sam bio u Monacu, sreo sam se s njima. To je veliki klub - rekao je.

Unatoč luksuznim naporima Liverpoola i majčinoj naklonosti, mladi je Francuz na kraju odabrao povratak u domovinu i prelazak u Paris Saint-Germain vrijedan 180 milijuna eura.

Ono što cijelu priču čini još nevjerojatnijom jest činjenica da pokušaj iz 2017. nije bio jedini. Pariški list L’Equipe tvrdio je da je Mbappé dvije godine kasnije, 2022., postigao usmeni dogovor o prelasku u Liverpool. Ta je operacija navodno bila osmišljena kao elegantno zaobilaženje stava PSG-a, koji je bio odlučan u namjeri da svoju najveću zvijezdu ne proda izravnom konkurentu Real Madridu. Plan je bio da Mbappé potpiše kratkoročni ugovor s Liverpoolom, koji bi uključivao klauzulu koja bi mu olakšala kasniji prelazak na Santiago Bernabéu. Iako zvuči gotovo fantastično, brojni dokazi upućuju na to da su temelji za takav scenarij zaista postojali. U travnju 2022. godine, Klopp je iznenadio navijače potpisivanjem novog dvogodišnjeg ugovora, iako mu stari nije istjecao do 2024. Njegovo objašnjenje bilo je znakovito: tvrdio je da "ima smisla" potvrditi svoju predanost klubu prije kraja sezone jer bi to moglo pomoći u ljetnom prijelaznom roku. Mnogi danas vjeruju da je to bila suptilna poruka upućena izravno Mbappéu, čiji su pregovori s PSG-om bili u jeku.

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U to vrijeme, Liverpool se nalazio na prekretnici. Ugovori dugogodišnjeg napadačkog trojca - Mohameda Salaha, Roberta Firmina i Sadija Manéa - ulazili su u posljednju godinu. S obzirom na to da su sva trojica bila blizu ili su već proslavila trideseti rođendan, a znajući politiku vlasnika iz Fenway Sports Groupa koji su bili oprezni s davanjem velikih ugovora starijim igračima, odluka se morala donijeti. Mané je tog ljeta otišao u Bayern, a Salah je bio vrlo blizu izlaznim vratima. Njegov odvjetnik i savjetnik Ramy Abbas Issa kasnije je otkrio da su u pregovorima bili "jako daleko" i da se bojao da do dogovora neće doći. Na kraju je Egipćanin u srpnju potpisao novi ugovor i postao najplaćeniji igrač u povijesti kluba, s plaćom većom od 350.000 funti tjedno. Takve brojke bilo bi nemoguće ponuditi da je Mbappé također bio u planovima. Čini se da je Liverpool čekao konačnu odluku Francuza prije nego što je stavio sve karte na Salaha. No, PSG je na kraju uspio uvjeriti Mbappéa da potpiše novo dvogodišnje produljenje, čime je i drugi, možda još bliži, pokušaj njegova dovođenja na Anfield propao.

Nakon što je postalo jasno da Mbappé ostaje u Parizu, Liverpool je morao brzo reagirati. Klub je napravio zaokret i realizirao svoj tadašnji rekordni transfer, dovevši Darwina Núñeza iz Benfice za iznos koji je mogao doseći i do 85 milijuna funti. Iako Liverpool nije bježao od velikih ulaganja, ovaj je transfer bio drugačiji. Igrači poput Alissona Beckera i Virgila van Dijka bili su dugo praćeni i dovedeni kao gotovi proizvodi koji su odmah trebali transformirati momčad. Núñez je, s druge strane, bio 22-godišnjak sa samo dvije sezone u vrhunskom nogometu, a uz to nije razumio engleski, što je zahtijevalo prevoditelja za komunikaciju s Kloppom. Umjesto trenutne superzvijezde, najavljen je kao "dugoročni projekt" kojem će trebati vremena za prilagodbu, i to u trenutku kad je njihov najveći rival, Manchester City, upravo predstavio Erlinga Haalanda.

Znakovito je da je Klopp inzistirao na njegovom dovođenju nakon što ga je Urugvajac impresionirao u Ligi prvaka u travnju 2022., upravo u vrijeme kad su se vodili ključni pregovori s Mbappéom. Kasnije je stigao i Cody Gakpo, pa je Liverpool na kraju potrošio više od sto milijuna funti i golem iznos za Salahovu plaću na pozicije koje je, u idealnom scenariju, trebao popuniti jedan čovjek.