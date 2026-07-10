Norveška se našla u središtu kaosa dan prije utakmice generacije: FIFA morala intervenirati

Norveška nogometna reprezentacija u petak od 23 sata igra svoju najveću utakmicu u povijesti, svoje prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Norvežani će u Miamiju odmjeriti snage s moćnom Engleskom u susretu koji će odlučiti sudionika same završnice Mundijala. Nažalost, Norvežani nisu imali najbolji prijem na Floridi.

Smješteni su u hotel The Dalmar u Fort Lauderdaleu, ali tamo su proveli samo jednu noć. Iako je riječ o vrlo otmjenom hotelu, u blizini njihovih soba nalazi se gradilište kao i cesta sa šest traka. Reprezentacija zato nije imala adekvatne uvjete za pripremu za utakmicu te su zatražili promjenu smještaja. Norveški mediji spominju i kako je hotel bio u dosta lošem stanju, navode probleme s dimom i vlagom.

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Norveški nogometni savez odmah se obratio FIFA-i koja je promptno reagirala te je cijela norveška delegacija preseljena u drugi hotel u Fort Lauderdaleu. Cijeli proces trajao je oko dva sata, a reprezentacija je sada smještena nekoliko kilometara od prijašnjeg smještaja. Kapetan Norveške Martin Odegaard istaknuo je kako je preseljenje bilo vrlo bitno kako bi se adekvatno pripremili za utakmicu.

- Bilo je nekih stvari koje su mogle biti bolje, pa smo to riješili kako bismo se optimalno pripremili za veliku utakmicu - rekla je zvijezda Arsenala.

Pobjednik utakmice između Norveške i Engleske u polufinalu igrat će s boljim iz dvoboja Švicarske i Argentine.