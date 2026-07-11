Hromin sa zvukom sirene postigao pogodak za glavnu rundu

Rukometaši Hrvatske pobjedom nad Norveškom (33:32) izborili su plasman u glavnu rundu Europskog prvenstva do 20 godina, koje se igra u Rumunjskoj. Junak utakmice bio je Loris Hromin, lijevo krilo našičkog Nexea.

Ne samo da je postigao deset pogodaka, nego je sa zvukom sirene zabio i pobjedonosni gol. Hrvatska je nešto više od pet minuta prije kraja imala tri pogotka prednosti (32:29) i napad s igračem više. Međutim, tu smo veliku prednost prokockali pa su Norvežani stigli do izjednačenja. Budući da nam bod nije bio dovoljan, u posljednjem smo napadu tražili pobjedu.

Moslavčev udarac obranio je norveški vratar, nakon čega je uslijedila prava jurnjava po parketu u posljednjih 20 sekundi. Norvežani su izgubili loptu, a Hromin je sa zvukom sirene pogodio za veliko slavlje Hrvatske i pobjedu 33:32.

Nakon poraza od Danske i pobjede protiv Sj. Makedonije, susret protiv Norveške odlučivao je o tome hoće li Hrvatska u drugi krug među 12 najboljih reprezentacija Europskog prvenstva ili u razigravanje od 13. do 24. mjesta. I igrala joj je samo pobjeda. Pri tome je važno znati da 15 najboljih osigurava nastup na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine.

Loris Hromin imao je savršen učinak od 10 pogodaka iz 10 pokušaja i naravno da je biran za igrača susreta. Jedan manje dao je Matko Moslavac. Leo Branko Sunajko ugradio je u tu pobjedu 10 obrana. Norveški vratar imao je čak 17 obrana. Prvi njihov strijelac bio je Tobias Mehren Soberg s 10 pogodaka. Hrvatska je tako prošla u drugi krug gdje je čekaju susreti sa Španjolskom i Islandom. Španjolska i danska u ganvu rundu ulaze s četiri, a Hrvatska i Island s dva boda.