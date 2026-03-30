Komentari
Poslušaj
OBUZELE GA EMOCIJE

Zdravko Mamić u ekstazi: Idem u Zenicu, vrijeme je da cijelom svijetu j****o majku!

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Denis Kapetanovic/PIXSELL
30.03.2026.
u 10:24

Uoči povijesne utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije, podrška Zmajevima stiže i s neočekivane adrese. Zdravko Mamić, bivši čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, najavio je svoj dolazak na Bilino polje i poslao poruku koja je odjeknula regijom

Nogometna groznica trese Bosnu i Hercegovinu do temelja. Nakon dramatične pobjede protiv Walesa u Cardiffu, izabranici Sergeja Barbareza nalaze se na korak do sna - plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Na putu im stoji samo još jedna, ali najveća prepreka: moćna Italija. U utorak navečer, na rasprodanom stadionu Bilino polje u Zenici, Zmajevi imaju priliku ispisati najljepšu stranicu u povijesti bh. nogometa i izboriti tek drugi nastup na Mundijalu, ponavljajući uspjeh generacije iz Brazila 2014. godine.

Podrška reprezentaciji stiže sa svih strana, no jedna se posebno ističe. Zdravko Mamić, kontroverzni bivši čelnik zagrebačkog Dinama koji posljednjih godina kao državljanin BiH živi u Hercegovini, postao je jedan od najglasnijih navijača. Iako je u Hrvatskoj persona non grata, Mamić ne skriva svoju privrženost Bosni i Hercegovini, a u razgovoru za medije potvrdio je da će biti dio spektakla u Zenici. Njegova strastvena podrška dolazi u trenutku kada nacija diše kao jedno, ujedinjena u želji za povijesnim uspjehom.

"Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Bit ću u prvim redovima ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine", izjavio je Mamić u razgovoru s novinarom Sabahudinom Topalbećirevićem, dodavši kako na utakmicu vodi i unuke. Pritom je oštro osudio sve one koji žive u BiH, a ne podržavaju reprezentaciju. "To je bezobrazno, bolesno, nenormalno da ima ijedan čovjek koji ima dokument BiH i da se naslađuje i da kaže: 'Ne navijam za BiH'. Onome kome se ne sviđa - nek ide, ali nek ne nosi ništa sa sobom."

Posebno motiviran podcjenjivanjem koje su iskazali talijanski mediji i pojedini stručnjaci nakon pobjede BiH nad Walesom, Mamić je u svom prepoznatljivom stilu poslao poruku za kraj. "Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo, da u utorak dignemo Bosnu na noge i da cijelom svijetu j****o majku", poručio je Mamić, saževši u jednoj rečenici prkos i nadu koja tinja u srcima milijuna navijača uoči utakmice generacije.
Komentara 5

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
10:57 30.03.2026.

u hrvatskoj nepoželjna osoba? da vam živi živi rad!

GL
glištun
10:50 30.03.2026.

Nema pametnijih vijesti!?

ZA
zagi101
10:38 30.03.2026.

Mamiću, pao si u očima svih navijača dinama

