Kličko svijetu poslao snažnu poruku: Srce mi krvari, djeca svakodnevno umiru...

Bivši svjetski profesionalni teškaški boksački prvak Vladimir Kličko još je jednom uputio poziv svijetu da se zaustavi agresija Vladimira Putina na Ukrajinu. Vladimir Kličko koji se sa svojim bratom Vitalijem, također bivšim svjetskim boksačkim prvakom, a sada gradonačelnikom Kijeva dragovoljno prijavio u ukrajinsku vojsku kako bi zaustavio rusku agresiju, snimio je video i objavio ga na društvenim mrežama.

- Srce mi krvari. Često se kaže da je istina prva žrtva rata. I to je točno. Kao što vidite na primjeru Rusije - rekao je Kličko i dodao:

- Ali znate što? Najbolnije je što su žrtve djeca! Djeca umiru upravo sada, u svojim kućama, na ulicama... Pogledajte fotografije iz Ukrajine. To je konkretan i stvaran rezultat takozvane Putinove specijalne operacije. Kada ne ubija te anđele, on ubija njihove roditelje, djedove i bake, uništava njihove domove i škole.

Kličko je na kraju zaključio:

- Napasti djecu znači napasti život i samu civilizaciju. Ako više ne želite gledati ove fotografije, ne smijete skrenuti pogled. Morate odmah zaustaviti Putinov rat!

I‘ve just seen some pictures… My heart is bleeding. To attack children is to attack life, civilization itself. #ukrainechildren #childrenofukraine #childhoodtrauma #stopthiswar #actnow #KidsLifeMatters #StopRussianWar #SaveUkrainianKids pic.twitter.com/GycmqcQLyH