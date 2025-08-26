Kazahstanci senzacionalno izborili Ligu prvaka nakon što su poslije penala izbacili velikana

Nogometaši kazahstanskog Kairata senzacionalno su izborili plasman u Ligu prvaka nakon što su u uzvratnom susretu play-offa pred 22.800 gledatelja pobijedili Celtic sa 3-2 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što su obje utakmica završile bez golova. Prvi put u svojoj povijesti Kairat je izborio plasman u Ligu prvaka. Do sada najveći uspjeh kazahstanski klub je ostvario u sezoni 2021/22 kada se plasirao u Konferencijsku ligu. Nakon 210 minuta bez golova, Kairat i Celtic su pitanje putnika u eltino natjecanje "Starog kontinenta" razriješili udarcima s bijele točke.

Briljirao je domaći vratar Temirlan Anarbekov koji je obranio udarce Idaha, McCowan i Maede. S druge strane jedino je bio neprecizan Gromikov pogodivši vratnicu. Celtic prošlog tjedna prvi put u 46 utakmica u nizu nije zabio gol kod kuće, a momčad Brendana Rodgersa uputila je svega tri udarca u okvir gola. Niti u uzvratu Škoti nisu prižili ništa bolju igru, a unutar 90 minuta uputili su samo jedan udarac u okvir gola, dok su domaćini tri puta pucali prema gostujućim vratima.

Prvu priliku na utakmici imali su gosti u 25. minuti. Glavom je iz blizine pucao James Forrest, ali je Temirlan Anarbekov sjajno obranio. Bilo je to sve od Škota u prvom dijelu, dok Kairat u prvih 45 minuta nije uputio niti jedan udarac unutar okvira vrata Kaspera Schmeichela. Jedinu pravu priliku Kairat je imao u 52. minuti kada je Callum McGregor vratio loptu do svog vratara, no to je učinio iznimno loše i Schmeichel je morao igrati rukom kako lopta ne bi ušla u gol. Kairat je dobio indirekt sa šest metara, no Jorginho je pucao u blok.

Celtic je svoju najbolju priliku dočekao u 85. minuti, Daizen Maeda jurnuo je gotovo s centra sam prema Anarbekovu, ali je loše pucao prebacivši vrata. U dodatnih pola sata, škotski prvak je bio nešto bolji. U 98. minuti napokon su gosti pucali unutar suparničkih vrata. Benjamin Nygren je opalio s ruba šesnaesterca, ali je golman bio spreman. U 113. minuti Celtic je mogao riješiti pitanje pobjendika. Ponovo je pucao Nygren, ali je Anarbekov odlično reagirao.

Na koncu je odluka pala udarcima s bijele točke. Kod domaćina precizni su bili Martinovič, Arad i Sorokin, dok je Gromiko pogodio vratnicu. Na drugoj strani Anarbekov je obranio udarce Idaha, McCowan, Maede, a zabili su golove Engels i McGregor. Na putu do Lige prvaka Kairat je u prvom pretkolu pobijedio Olimpiju ukupnim rezultatom 3-1, potom je u drugom pretkolu sa 3-2 bio bolji od finskog KuPS-a, da bi u trećem pretkolu protiv Slovana iz Bratislave slavio nakon izvođenja jedanaesteraca nakon ukupnih 1-1. Zanimljivo, momčad koju vodi Rafael Urazbakhtin u četiri domaće utakmice ove sezone nije primila gol (Olimpija 2-0, KuPS 3-0, Slovan 1-0, Celtic 0-0).