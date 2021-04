Kapetanica vjeruje u naslov: Trener neće biti s nama, ali borit ćemo se za njega

Rukometašice zagrebačke Lokomotive otputovale su u petak ujutro u Španjolsku gdje će u subotu od 19 sati igrati protiv Malage prvu utakmicu finala EHF Europskog kupa.

Lokomotiva će protiv Malage pokušati osvojiti treći europski pehar u povijesti.

"Ovo nam je još jedna velika prilika da se dokažemo na europskoj razini, kao što smo se dokazale kada smo igrale prvi put u finalu i osvojile ovo natjecanje", rekla kapetanica Larissa Kalaus (24) za Hinu uoči polaska na put.

Lokomotiva je osvojila EHF Europski kup godine 2017. godine, kada je najbolji strijelac natjecanja bila njena vanjska igračica Stela Posavec, a ima i naslov EHF kupa iz 1991. godine.

Lokomotiva je otputovala iz Zagreba preko Istanbula za Málagu gdje bi trebala sletjeti kasno popodne pa trenirati u 19.30 sati. Ekipa je otputovala u najjačem sastavu, no bez trenera Nenada Šoštarića (62) koji se oporavlja od posljedica infekcije koronavirusom.

"Trener ne ide prvenstveno zbog dalekog puta i stresa koji nosi ta utakmica, ali očekujemo da od idućeg tjedna bude s nama za uzvratnu utakmicu u Zagrebu. Očekujemo dobru utakmicu. Nas osam iz reprezentacije Hrvatske smo okosnica ekipe, dugi niz godina smo zajedno pa stoga vjerujem da nam niti izostanak trenera neće narušiti naš način igre. Borit ćemo se i za njega. Očekujemo jako dobru borbu u obje utakmice, pogotovo u ovoj prvoj jer je dozvoljen dolazak gledatelja. Vjerujem da će to igrati na stranu domaćina ali i nama će biti zadovoljstvo jer dulje vrijeme igramo pred praznim tribinama", rekla je Larissa.

Utakmica u gradskoj dvorani "Pabellon de Ciudad Jardin" igrat će se pred 400 gledatelja, što je 10 posto kapaciteta dvorane. Ondje će Lokomotivu voditi trenerica iz druge momčadi Iva Kanjugović kojoj je Šoštarić mentor.

Larissa je također bila u izolaciji zbog koronavirusa, ali sada se poput ostalih igračica osjeća dobro i spremno. Lokomotiva je u utorak u četvrtfinalu Hrvatskog kupa pobijedila protiv Sesveta 34-23 pod vodstvom trenerice Kanjugović, a u srijedu su se igračice testirale uoči polaska na jug Španjolske i sve su bile negativne na koronavirus.

"Imale smo podužu stanku od utakmica jer se u Hrvatskoj privremeno prekinula liga pa smo odigrale samo tu jednu utakmicu, a prije toga bile dosta dugo u izolaciji. To se može gledati kao nedostatak zbog finesa koje bi nam mogle nedostajati bez igranja niza utakmica, ali to može biti i prednost jer smo željne igre, željne te borbe i natjecateljskog žara. Vidjet ćemo sve u subotu", izjavila je Larissa koja je s pozicije lijeve vanjske igračice bila najbolji strijelac EHF Europskog kupa 2018. godine.

Lokomotiva, drugoplasirana momčad hrvatskog prvenstva, posljednju prvenstvenu utakmicu odigrala je 30. ožujka.

"Lokosice" su do europskog finala došla eliminiravši talijanske ekipe Mestrino i Jomi Salerno pa češku Slaviju Prag. Kroz polufinale su prošle bez borbe jer su suparnice iz turskog Yalikavaksportsa imale zaražene osobe koronavirusom pa zbog razdoblja koje su igračice morale proći u izolaciji nisu mogle doputovati u Zagreb.

Protivnicama u finalu Malagi ovo je treći izlazak u Europu od kada je klub osnovan 1994. godine. "Pantere", kako im je nadimak zbog crne boje dresova, došle su do četvrtfinala EHF Europskog kupa 2018. i 2019. godine.

"Igračice Malage su dosta brze", rekla je Larissa o četvrtoplasiranoj momčadi španjolskog prvenstva.

Malaga, koja je opasna iz kontranapada, na putu do finala je svladala islandski Valur, austrijski Neustadt, srpski Niš, grčki PAOK pa u polufinalu poznanika iz španjolskog prvenstva Atletico Guardes. U sjevernoj pokrajini Galiciji pobijedila je 23-18, a u svojoj Malagi 21-19.

"Tijekom čitave sezone nas je karakterizirala dobra obrana, uz veliki doprinos naših golmanica na vratima. To je bilo ključno za prolazak sve do finala. Upravo je to segment u kojem smo najbolje ove sezone", rekla je Soledad Lopez Jimenez (29), igračica Malage koja je s lijevog krila zabila 68 golova u Europi, najviše u redovima Malage.

Lokomotiva je u proteklih pet godina odigrala četiri utakmice sa španjolskim momčadima, i to sve protiv Rocasa Gran Canarije. Ima pobjedu, poraz i dva remija.