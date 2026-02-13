Naši Portali
Rukomet

Šok u Velikoj Gorici: Nexe pao nakon 6:0, povijesna večer za Goričane!

Našice: Susret Nexea i Kadetten Schaffhausena u 3. kolu EHF Europske lige
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
13.02.2026.
u 20:34

U prvom kolu Lige za prvaka rukometaši Gorice priredili su senzaciju i svladali favorizirani Nexe s uvjerljivih 38:31. Riječ je o prvoj povijesnoj pobjedi Goričana protiv Našičana

Veliko rukometno iznenađenje potreslo je Veliku Goricu! U prvom kolu Lige za prvaka rukometaši Gorice priredili su senzaciju i svladali favorizirani Nexe s uvjerljivih 38:31. Riječ je o prvoj povijesnoj pobjedi Goričana protiv Našičana, i to na način koji će se dugo pamtiti.

Sve je, međutim, počelo potpuno suprotno očekivanjima domaćih navijača. Nexe je furiozno otvorio susret i poveo s nestvarnih 6:0, ostavivši dojam da će rutinski odraditi posao. Obrana gostiju bila je čvrsta, tranzicija brza, a realizacija gotovo besprijekorna. U tim trenucima činilo se da će kvaliteta i iskustvo presuditi već u ranoj fazi utakmice.

No Gorica se nije raspala. Strpljivo i uporno, uz sve glasniju podršku s tribina, domaći su počeli topiti zaostatak. Korak po korak vraćali su se u igru, a u 25. minuti stigli su do prvog izjednačenja – 16:16. Bio je to trenutak koji je potpuno promijenio ritam susreta. Iako su Našičani na predah otišli s minimalnom prednošću (19:20), bilo je jasno da ih u nastavku čeka ozbiljna borba.

Drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret. Gorica je zaigrala hrabro, agresivno i s puno samopouzdanja. U 40. minuti domaći prvi put dolaze do osjetnije prednosti (26:24), a nedugo zatim podižu razliku na plus četiri (31:27). Nexe je pokušavao pronaći odgovor, no obrana Gorice bila je sve kompaktnija, dok je napad funkcionirao gotovo besprijekorno.

Konačni udarac stigao je u 57. minuti. Jurić je preciznim pogotkom povisio na velikih 35:29 i praktički zaključio priču. Do kraja susreta domaći su mirno priveli utakmicu kraju, a semafor je pokazivao zasluženih 38:31. Slavljenička atmosfera u dvorani jasno je govorila koliko je ova pobjeda značajna za klub.

Nakon što je Dugo Selo u istom kolu namučilo Zagreb, očito je da je Liga za prvaka Hrvatske ove sezone iznimno konkurentna. Iako je Zagreb i dalje prvi favorit za naslov zbog širine kadra i individualne kvalitete, borba za drugo mjesto bit će žestoka. Sesvete, Dugo Selo i Nexe najbliži su toj poziciji, a ovakav rasplet dodatno komplicira situaciju.

Ovaj poraz mogao bi imati i šire posljedice za Nexe. Momčad Krešimira Ivankovića već u utorak, 17. veljače, očekuje iznimno zahtjevno gostovanje kod Hannovera u prvom susretu drugog kruga Europske lige. Psihološki udarac iz Velike Gorice dolazi u najnezgodnijem trenutku.

Statistički gledano, kod Gorice je briljirao Grubišić s osam pogodaka, dok su po šest dodali Lopac, Cejković, Neralić i Karaula, potvrdivši širinu domaćeg napada.

Kod Nexea je Lučin bio nezaustavljiv s 11 pogodaka, a Štrlek je dodao šest, no to nije bilo dovoljno da se izbjegne jedan od najtežih poraza ove sezone.

Velika Gorica tako je dobila večer za pamćenje, a Liga za prvaka Hrvatske novu dozu neizvjesnosti. Ako je suditi po prvom kolu, pred nama je proljeće prepuno rukometnih uzbuđenja.

Ključne riječi
Liga za prvaka Tin Lučin Gorica Nexe rukomet

Avatar rubinet
rubinet
21:46 13.02.2026.

To je dobro za hrvatski rukomet ,a ne kao dosad: Zagreb uvijek prvi, a Nexe drugo.

