Šok u Velikoj Gorici: Nexe pao nakon 6:0, povijesna večer za Goričane!

Veliko rukometno iznenađenje potreslo je Veliku Goricu! U prvom kolu Lige za prvaka rukometaši Gorice priredili su senzaciju i svladali favorizirani Nexe s uvjerljivih 38:31. Riječ je o prvoj povijesnoj pobjedi Goričana protiv Našičana, i to na način koji će se dugo pamtiti.

Sve je, međutim, počelo potpuno suprotno očekivanjima domaćih navijača. Nexe je furiozno otvorio susret i poveo s nestvarnih 6:0, ostavivši dojam da će rutinski odraditi posao. Obrana gostiju bila je čvrsta, tranzicija brza, a realizacija gotovo besprijekorna. U tim trenucima činilo se da će kvaliteta i iskustvo presuditi već u ranoj fazi utakmice.

No Gorica se nije raspala. Strpljivo i uporno, uz sve glasniju podršku s tribina, domaći su počeli topiti zaostatak. Korak po korak vraćali su se u igru, a u 25. minuti stigli su do prvog izjednačenja – 16:16. Bio je to trenutak koji je potpuno promijenio ritam susreta. Iako su Našičani na predah otišli s minimalnom prednošću (19:20), bilo je jasno da ih u nastavku čeka ozbiljna borba.

Drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret. Gorica je zaigrala hrabro, agresivno i s puno samopouzdanja. U 40. minuti domaći prvi put dolaze do osjetnije prednosti (26:24), a nedugo zatim podižu razliku na plus četiri (31:27). Nexe je pokušavao pronaći odgovor, no obrana Gorice bila je sve kompaktnija, dok je napad funkcionirao gotovo besprijekorno.

Konačni udarac stigao je u 57. minuti. Jurić je preciznim pogotkom povisio na velikih 35:29 i praktički zaključio priču. Do kraja susreta domaći su mirno priveli utakmicu kraju, a semafor je pokazivao zasluženih 38:31. Slavljenička atmosfera u dvorani jasno je govorila koliko je ova pobjeda značajna za klub.

Nakon što je Dugo Selo u istom kolu namučilo Zagreb, očito je da je Liga za prvaka Hrvatske ove sezone iznimno konkurentna. Iako je Zagreb i dalje prvi favorit za naslov zbog širine kadra i individualne kvalitete, borba za drugo mjesto bit će žestoka. Sesvete, Dugo Selo i Nexe najbliži su toj poziciji, a ovakav rasplet dodatno komplicira situaciju.

Ovaj poraz mogao bi imati i šire posljedice za Nexe. Momčad Krešimira Ivankovića već u utorak, 17. veljače, očekuje iznimno zahtjevno gostovanje kod Hannovera u prvom susretu drugog kruga Europske lige. Psihološki udarac iz Velike Gorice dolazi u najnezgodnijem trenutku.

Statistički gledano, kod Gorice je briljirao Grubišić s osam pogodaka, dok su po šest dodali Lopac, Cejković, Neralić i Karaula, potvrdivši širinu domaćeg napada.

Kod Nexea je Lučin bio nezaustavljiv s 11 pogodaka, a Štrlek je dodao šest, no to nije bilo dovoljno da se izbjegne jedan od najtežih poraza ove sezone.

Velika Gorica tako je dobila večer za pamćenje, a Liga za prvaka Hrvatske novu dozu neizvjesnosti. Ako je suditi po prvom kolu, pred nama je proljeće prepuno rukometnih uzbuđenja.