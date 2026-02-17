Hrvatska legenda: Našeg izbornika su smatrali samo Balkancem i zato mi je drago zbog poteza Dagura!

Legendarni hrvatski rukometaš Jakov Gojun i brončani s Eura Ivano Pavlović dali su intervju uoči nastavka Lige prvaka u kojoj Zagreb igra protiv moćnog PSG-a. Osvrnuli su se i na probleme u organizaciji EHF-a, a Gojun se prisjetio kako je njegovoj generaciji bili na turniru u Danskoj prije više do deset godina.

- Kao što je njima sada bilo, mi smo imali istu situaciju 2014. godine u Danskoj. Jako loš smještaj, hrana katastrofa. Tada je izbornik bio Slavko Goluža i svi su to shvatili kao ‘jedan Balkanac se buni’ i zato mi je jako drago da je sada jedan Skandinavac – naš Dagur, pokazao EHF-u da je sve otišlo u sasvim drugom smjeru - ispričao je Gojun.

- Igraš dan za danom, nemaš kvalitetnu hranu, tijelo ulazi u crvenu zonu, ne može se dati maksimum i događaju se ozljede kao što smo vidjeli kod Zvonimira Srne. Svi kažu kako je nama, tako je i vama, ali ja nisam baš siguran jesu li Danci to jeli. Svi misle da smo mi Balkan, lako za njih, ali kapa do poda Daguru što se pobunio i vidim da rezultata ima - izjavio je Jakov Gojun za Sportklub.

- Možemo slobodno reći ‘naš’ Dagur jer znamo koliko je sa svojim poštovanjem i znanjem napravio svima nama došavši u jednu rukometnu zemlju, što smo sada još jednom pokazali - dodao je trofejni rukometaš.