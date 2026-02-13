Naši Portali
ISPRED MARTINOVIĆA

Nezaustavljivi Danac izjednačio se s Karabatićem, ali postao prvi kojem je ovo uspjelo

EHF Men's Handball Champions League - Final - Fuchse Berlin v SC Magdeburg
LEON KUEGELER/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.02.2026.
u 16:27

Prvi rukometaš koji je osvojio nagradu u tri godine zaredom

Danac Mathias Gidsel proglašen je najboljim rukometašem svijeta u izboru Međunarodne rukometne federacije (IHF)  treću godinu zaredom, dok je u ženskoj konkurenciji ta titula pripala Norvežanki Henny Reistad.

Nakon više od tri tjedna intenzivnog glasanja IHF je otkrila osvajače četiriju nagrada IHF-ovog svjetskog igrača godine za 2025. godinu. Struktura glasanja ostala je ista kao i prethodne godine, s glasovima navijača, glasovima trenera momčadi koje su nastupile na IHF-ovom muškom i ženskom svjetskom prvenstvu 2025. te IHF-ovom komisijom za treniranje i metode (CCM) koji su svaki doprinijeli trećinom konačnog poretka. Igrači s najvećim ukupnim postotkom u ove tri kategorije okrunjeni su pobjednicima.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Gidsel je imao je ogromnu prednost u sve tri kategorije, osiguravši nagradu ispred danskog suigrača Emila Nielsena i kapetana hrvatske rukometne reprezentacije Ivana Martinovića te ispisavši povijest kao prvi rukometaš koji je osvojio nagradu u tri godine zaredom.

Gidsel je osvojio 60,7 posto glasova navijača i 68 posto glasova trenera, a bio je najbolji izbor za CCM, što mu je donijelo treći naslov najboljeg svjetskog rukometaša čime se izjednačio s Nikolom Karabatićem i Mikkelom Hansenom koji su također tri puta proglašavani najboljima.

Norvežanka Henny Reistad, aktualna IHF-ova svjetska igračica godine, osvojila je najviše glasova trenera i CCM-a, završivši ispred Brazilke Brune de Paule i suigračice Katrine Lunde. Reistad je završila na prvom mjestu u glasovanju trenera s 52 posto glasova, dok je na kraju završila na drugom mjestu u glasovanju navijača, iza brazilske superzvijezde Brune de Paule Almeide, koja je dobila veliku podršku svojih navijača. Reistad je tek druga igračica u povijesti koja je osvojila nagradu tri puta nakon Cristine Neagu i prva koja ju je osvojila u tri uzastopne godine.

Najboljom mladom igračicom proglašena je Viola Leuchter, a najboljim mladim igračem Portugalac Francisco Costa.

