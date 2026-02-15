Prokišnjava dvorana u kojoj je nedavno igrala Hrvatska?! Gledatelje zalijevala voda...

Ako se ovakvo stanje nastavi do siječnja 2027. godine, organizatori bi se mogli naći u velikim problemima s Međunarodnom rukometnom federacijom (IHF). Njemačka je, naime, domaćin sljedećeg Svjetskog rukometnog prvenstva, a u ZAG-Areni u Hannoveru trebale bi se igrati utakmice glavne runde, vrlo vjerojatno uz sudjelovanje rukometne velesile Danske. Međutim, gledatelji koji planiraju posjetiti utakmice trebali bi već sada početi razmišljati o kišobranima kao obaveznom dijelu opreme. Na prvenstvenoj utakmici između TSV Hannover-Burgdorfa i HSG Wetzlara, koja je završila rezultatom 30:25 (14:11), voda je kapala kroz nekoliko rupa na krovu dvorane, što je izazvalo nevjericu prisutnih.

Podsjetimo, u Hannoveru je nedavno, u sklopu završnih priprema igrala i Hrvatska. Nijemci su nas ugostili u siječnju, pred sami odlazak na SP.

Problem s prokišnjavanjem krova, kako piše njemački Bild.de, nije nov. Arena, izgrađena za svjetsku izložbu Expo 2000, i ranije je imala problema s lokvama na gornjim tribinama. Ipak, čini se da se "građevinska inkontinencija" krova sada proširila i na donji dio gledališta, konkretno na blok U1, između devetog i desetog reda, gdje su također zabilježene vlažne mrlje. Sada je na potezu vlasnik dvorane, građevinski poduzetnik i multimilijunaš Günter Papenburg, od kojeg se očekuje da trajno riješi problem i "isuši svoju krovnu močvaru" prije nego što situacija eskalira i postane međunarodna sramota.

Da nesreća za domaćine bude veća, momčad Hannovera ostala je bez važnog igrača na nekoliko tjedana. Vanjski igrač i obrambeni specijalist Lukas Stutzke ozlijedio je glavu lisne kosti prošlog tjedna u pobjedi 30:29 protiv Erlangena u Nürnbergu te će neko vrijeme morati provesti na štakama. Njegov izostanak bit će velik udarac za ambicije kluba u nastavku sezone.