Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODRAVKA - KRIM 24:23

Velika pobjeda: Podravka svladala Slovenke i prošla u nokaut-fazu Lige prvakinja

Koprivnica: EHF Liga prvakinja, skupina B, 13. kolo, RK Podravka - Krim Otp Group Mercator
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
14.02.2026.
u 20:00

Kolo prije kraja Podravka je sigurna šesta na ljestvici sa sedam bodova, dva više od sedmog Krima, ali i dvije pobjede protiv slovenskih prvakinja koje ih tako ne mogu preskočiti

Rukometašice Podravke izborile su prolazak u eliminacijsku fazu Lige prvakinja 24-23 (16-12) domaćom pobjedom protiv izravnog konkurenta za šesto mjesto u skupini A slovenskog Krim Mercatora u dvoboju predzadnjeg, 13. kola.

Podravka je protiv Krima prekinula niz od devet poraza u Ligi prvakinja, a do nje je stigla u vrlo nervoznoj utakmici u kojoj je u zadnjoj minuti u junakinju izrasla vratarica Lucija Bešen. Imale su gošće protunapad za poravnanje, ali Mavsar je pogodila vratnicu, a nakon još jednog neuspješnog napada Podravke Bešen je 15 sekundi prije kraja obranila udarac Martins sa šest metara.

Po četiri gola za Podravku postigle su Matea Pletikosić, Sara Šenvald i Tina Barišić, dok je Tamara Mavsar sa sedam golova predvodila Krim.

Imala je Podravka u nekoliko navrata četiri gola prednosti, ali je lošim odlukama u napadu vraćala gošče u igru da bi na kraju živci radili u redovima obje ekipe, a više sreće imale su igračice hrvatskih prvakinja.

Kolo prije kraja Podravka je sigurna šesta na ljestvici sa sedam bodova, dva više od sedmog Krima, ali i dvije pobjede protiv slovenskih prvakinja koje ih tako ne mogu preskočiti.
Ključne riječi
Liga prvakinja Krim Podravka Vegeta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!