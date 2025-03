Kao da nikad nije bio spremniji! Luka Modrić uoči Francuske poslao jasnu poruku svima

"Sretan sam što smo u četvrtfinalu. Utakmica nije bila lagana, štoviše bila je jako teška prvenstveno jer smo gubili od prve minute", izjavio je 39-godišnji Modrić u obraćanju medijima podno stadiona Metropolitano. Ondje je Atleticov veznjak Conor Gallagher doveo domaćina u vodstvo u 28 sekundi, čime su crveno-bijeli anulirali prednost Real Madrida od 2-1 iz prve utakmice.

"No, zatim smo dobro odigrali. Kontrolirali smo utakmicu, odgurnuli Atletico na njihovu polovicu gdje su se oni izuzetno dobro branili. Bilo nam je teško pronaći rupe u takvoj njihovoj igri. Namučili smo se i došli do tog izvođenja jedanaesteraca. Pokazali smo još jednom kvalitetu i karakter", rekao je hrvatski vezni igrač.

Udarce s bijele točke nisu iskoristili Atleticovi igrači Julian Alvarez i Marco Llorente, te Realov Lucas Vazquez. Alvarezu je poništen gol nakon intervencije VAR-a jer je navodno dva puta dirao loptu dok se poskliznuo prije nego ju je poslao neobranjivo pod gredu.

"Nisam vidio, ali ako je to pravilo, da ne vrijedi udarac ako si dodirnuo loptu dva puta, ne znam zašto se ljudi toliko čude. Ako je to pravilo, pravilo je. Bila je to nesreća za njega, a sreća za nas", komentirao je Modrić.

"Ovo možda nije bila naša najbolja utakmica, ali pronašli smo način za proći. Ova momčad je poput stroja koji uvijek pronađe rješenje da nadiđe probleme", rekao je.

Branitelj naslova Real Madrid u četvrtfinalu će igrati protiv londonskog Arsenala koji je s ukupnih 9-3 u dvije utakmice pobijedio nizozemski PSV.

"Cilj nam je bio proći dalje i u tome smo uspjeli. Igra i sve ostalo će se zaboraviti, važno je da smo ondje gdje smo htjeli biti", izjavio je Modrić kojem je to bila 132 utakmice u Ligi prvaka u dresu Real Madrida.

Time je postao treći Realov igrač po broju nastupa u tom natjecanju prestigavši nekadašnjeg napadača Raula Gonzaleza. Ispred Modrića su napadač Karim Benzema, s utakmicom više, i bivši vratar Iker Casillas koji je 152 puta branio za Real u Ligi prvaka.

"Nisam razmišljao o tome hoće li mi ovo biti posljednji nastup u Ligi prvaka. Razmišljao sam pozitivno, da ćemo proći", rekao je Modrić.

Skupio je 84 pobjede, 23 remija i 25 poraza u elitnom europskom natjecanju igrajući za Real. Modrić, koji je ranije igrao za zagrebački Dinamo i londonski Tottenham, ukupno gledano je deveti nogometaš po broju nastupa u Ligi prvaka jer se sinoć izjednačio s Ryanom Giggsom koji je igrajući za Manchester United skupio 151 nastup.

Modrić je na Metrpolitanu prvi put ove sezone nastupio u dvije utakmice Reala zaredom u početnoj postavi.

"Ne mogu utjecati na ono što se govori vani, ali ja sam siguran da mogu igrati više utakmica zaredom, ali na kraju je trener taj koji odlučuje", rekao je nakon 65 minuta provedenih na travnjaku.

"Osjećam se dobro i fizički i mentalno. Nije mi nikakav problem odigrati jednu, dvije, tri ili više utakmica zaredom u početnom sastavu. Uvijek sam spreman pomoći momčadi", zaključio je.