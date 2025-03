VIDEO Svi pričaju o onome što je Luka Modrić napravio nakon pobjede, nastao je urnebes

Madridski Real se nakon velike drame i raspucavanja jedanaesteraca plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. U dvije utakmice bilo je 2:2 protiv gradskog rivala Atletica, a o mjestu među osam najboljih europskih momčadi odlučivala je lutrija jedanaesteraca. U četvrtoj seriji Julian Alvarez je zabio pogodak za Atletico, ali on je poništen nakon pregleda iz VAR sobe. Ustanovljeno je da je Alvarez dvaput dirao loptu prilikom udarca pa taj gol nije vrijedio.

Kasnije je Jan Oblak obranio udarac Lucasa Vazqueza, ali je Marcos Llorente iz Atletica pogodio stativu. Potvrdu Realovog prolaska u petoj seriji potpisao je Antonio Rudiger. Mnogi smatraju da Alvarez nije dvaput dirao loptu prilikom izvođenja, a sve je prokomentirao i Realov kapetan Luka Modrić koji je u igri bio do 65. minute.

"Utakmica je bila teška. Prvi gol odredio je tijek igre. Znali smo kako reagirati. Atletico se povukao i čekao kontre, nije bilo lako pronaći prostor. Alvarezov penal? Stalno me ispituju o tome, ali ne znam zašto su ljudi iznenađeni, takvo je pravilo. To je nesreća za njih, a sreća za nas. To je nogomet. Sretni smo što smo prošli dalje", rekao je Modrić.

Nedugo nakon utakmice na društvenim mrežama proširio se detalj s proslave Realovih igrača na stadionu gradskog rivala. Modrić je u jednom trenutku uočio jednog navijača Reala među gomilom navijača Atletica. Prema njemu je pokazao prstom, a kada su to suigrači vidjeli počela je nova fešta.