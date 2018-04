Kandidati za novog trenera su Babić, Vujović i Lino!

Kako se približava završetak sezone, tako u rukometnom klubu PPD Zagreb užurbanu slažu momčad za sljedeću sezonu. Ono što se zna da će sljedeće godine u dresu “plinara” igrati Senjamin Burić, kružni napadač, Gregor Potočnik, lijevi vanjski, David Mandić, lijevo krilo i Filip Vistorop, srednji vanjski. Zna se da na kraju sezone odlaze onima kojima ističe ugovor – David Miklavčić i Dobrivoje Marković, a s aktivnim igranjem završavaju Igor Vori, te braća Valčić, Josip i Tonči.

Pavlović za sada šuti

Na pragu odlaska je i Domagoj Pavlović koji je u srijedu u Melsungenu obavio liječnički pregled. No, službeno se njemački klub još nije očitovao, pa i Domagoj za sada šuti o tom transferu. Ako se ne dogodi transfer, Domagoj će ostati jer ima ugovor još na godinu dana, no to je trenutačno samo teorija.

– Ako nas Domagoj napusti, onda ćemo vratiti iz danskog Aalborga Lovru Jotića, našeg bivšeg igrača i povremenog hrvatskog reprezentativca – istaknuo je Božidar Jović, glavni menadžer kluba.

Igračka križaljka nije još ni približno gotova jer se čeka odgovor Metalurga na ponudu PPD Zagreba o otkupu ugovora Halila Jaganjca. No, za mladog hrvatskog reprezentativca zanima se i Kielce, no Jaganjcu se ne sviđa odlazak u Poljsku, barem ne u ovom trenutku. Traži se još i desni vanjski, a bit će jako zanimljivo tko će voditi momčad s klupe sljedeće sezone. Naime, Zlatko Saračević ima ugovor do 1. lipnja. Zanimljivo je da se taj dan, u petak, igra i posljednja utakmica Lige za prvaka Hrvatske u kojem zagrebaši u Kutiji šibica dočekuju našički Nexe. Dobro upućeni izvori tvrde da Saračević neće ostati na klupi premda je ispunio više-manje sva očekivanja otkako je na klupi zamijenio Kasima Kamenicu.

Ništa bez A licence

Oko novog trenera krenule su razne priče, a najzanimljivija je ona da će prvi put na klupu PPD Zagreba sjesti Željko Babić, bivši hrvatski izbornik. Babić ima važeći ugovor s Gorenjem iz Velenja, no slovenski izvori tvrde da je taj klub pred raspadom. Mnogi bi u Zagrebu željeli opet vidjeti Veselina Vujovića koji je između ostalog otišao i zbog nekih starijih igrača. Ti igrači će prestati igrati pa se Vuja ponovno možda vrati jer obožava raditi s mladim igračima. Tu je i Lino Červar koji je slobodan i još uvijek voljan za angažmane na rukometnim parketima. A cijela drama digla se zbog A licence bez koje nijedan trener neće moći sjediti na klupi. Tu licencu nema Saračević, ali ni budući pomoćni trener Tonči Valčić. A imaju je Babić, Vujović, Červar...