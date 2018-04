Životna drama slavne sportašice: Zbog kredita u švicarcima prodaje medalje i pehare!

Vujo, hvala ti, hvala puno – ponavljala je pa se, prekinuvši razgovor, nagnula prema stražnjem sjedalu male Toyote kojom se njezina prijateljica vješto probijala kroz beogradsku prometnu gužvu.

– Zvao me Veselin Vujović. Kaže da će vidjeti sa svojim igračima, da svaki od njih da po 2000 eura, da mi pomognu da prebrodim situaciju u kojoj sam se našla. Možda uspijem. Vratit ću im sve, do zadnjeg centa – izgovorila je hvatajući se za glavu dugim mršavim rukama pa zatim opet utonula u svoj košmar koji joj se ocrtavao na licu i vidio u očima natečenim od plača.

Bilo je to nekoliko sati prije no što je u podne ovog petka 13. bila zakazana licitacija njezina stana od osamdesetak kvadrata u beogradskoj općini Zvezdara, na Mirijevu. Nekoć rukometna reprezentativka Jugoslavije, a kasnije Srbije, vrhunska sportašica koja je prije osam godina proglašena najboljom rukometašicom svijeta svih vremena – kada je tu laskavu titulu najboljeg ponio i naš reprezentativac Ivano Balić – Svetlana Ceca Kitić ovih je dana proživljavala jedno od težih razdoblja svog burnog života, započetog prije 58 godina u Tuzli.

Digla na noge sportaše

Vijest da će ta sportašica svjetske slave, koja je u karijeri zabila više od 900 golova, završiti na ulici jer nije uredno plaćala rate kredita, na noge je digla Olimpijski i Rukometni savez koji su u dopisu banci tražili da se S. Kitić izađe u susret, ne oprostom duga, već davanjem još malo vremena, da ga uspije podmiriti.

Dok s rukometašicom sjedimo u stanu koji Eurobanka nudi po početnoj cijeni od 59.000 eura, a trgovci nekretnina procjenjuju da vrijedi 36.000 eura više, Svetlana Kitić govori nam da je stan u kojem sada živi s kćeri Marom i sinom Nikolom kupila prije jedanaest godina. Za stan joj je trebalo oko 100.000 eura, imala je polovicu tog iznosa, a za ostatak je podignula kredit, u švicarcima. Što se dogodilo s kreditima u švicarskim francima, hrvatskoj je javnosti itekako dobro poznato, a identičan je scenarij bio u Srbiji, s tom razlikom da je Srbija jedina od 14 zemalja u kojima su ovakvi krediti bili u optjecaju koja nije učinila ništa da zaštiti svoje građane pa sudska vlast ove zemlje takve ugovore nije proglasila nepoštenima i tako dala priliku građanima da u sporu s bankama koje su ih u konačnici opelješile ne izvuku deblji kraj. Zbog toga je ovog petka u podne, u vrijeme kada je bila zakazana licitacija Svetlanina stana, Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija organizirao protest koji je uz bubnjanje, zvižduke i zvuk sirene za uzbunu započeo ispred prizivnog i vrhovnog suda u Beogradu, a završio ispred Narodne banke Srbije. S transparentima “Ajmo, sudija, sviraj kraj CHF pljački”, “Zaustavite CHF genocid”... prosvjednici su isticali kako su još prije tri godine rate premašile ovdašnje plaće. Zaduženih u švicarcima u Srbiji je više od 20 tisuća. Trebala je na skupu govoriti i Svetlana Kitić, no u posljednji tren nije se pojavila zbog narušena zdravlja.

Kako nam je dan ranije kazala, njezina je prvotna rata za kredit otišla u nebo, a kada je prošle godine podignula gotovinski kredit kako bi financijski pomogla sinu koji se nakon razvoda braka bio dobrano “uvalio”, kad su joj se dva kredita preklopila, počela je kasniti s otplatom stambenog za koji je izdvajala 600 eura mjesečno. Nakon što nije platila petu ratu, banka joj je prije dvadesetak dana poslala obavijest o jednostranom raskidu ugovora koji je trebao potrajati još sedam godina. U toj je obavijesti od 20. ožujka bilo navedeno da stan ide “na bubanj” ako do 13. travnja ne plati ostatak duga, odnosno 66.000 eura.

– Podigla sam 50.000 eura, u ovih jedanaest godina vratila 40.000 i sad sam dužna još 66 tisuća. Ako banka proda moj stan za 59 tisuća, to neće pokriti dug, već ću ja trebati dati još sedam tisuća, a neću imati ni stan – naglas je zbrajala cifre.

Banka ne pristaje

– Možda je netko iz Hrvatske zainteresiran da kupi ovaj moj pehar koji sam dobila kao najbolja na svijetu? Dat ću ga na aukciju. Imam ja tih medalja i priznanja koliko hoćeš. Sve bih prodala, samo da se izvučem – govori.

– Ne tražim ja da mi itko išta oprosti i otpiše. Tražim samo malo vremena, malo više od ovog roka koji su mi dali da smislim toliki novac jer nisam mađioničar. To je prvi kredit koji sam u životu podigla, a onaj gotovinski koji sam podigla za sina u cijelosti sam vratila. Banka ne pristaje da mi uveća rate i da tako kroz neko vrijeme pokrijem dug, sad sam na crnoj listi, ne mogu podići kredit da otplatim ovaj dug, prodam stan i kupim manji pa se tako riješim svih muka. Da me skinu s te liste, ja bih mogla podnijeti drugi kredit jer moja su mjesečna primanja 1500 eura, koliko dobivam nacionalne mirovine kao zaslužna sportašica. Od tog sam novca plaćala dva kredita, svoj i sinov, školovala najmlađu kćer i pomagala roditelje u Tuzli koji žive od očeve mirovine koja je 200 eura. Znam da sam sama kriva što sam u ovoj situaciji iz koje ne vidim izlaz – sve vrijeme ponavlja, dok njezine riječi prekidaju brojni telefonski pozivi.

Javio joj se tako i Ante Gotovac, u Hrvatskoj predsjednički kandidat, a u Srbiji reality zvijezda, Zagrepčanin koji je u medijski prostor “isplivao” tijekom braka s manekenkom Simonom Šajn s kojom se otvoreno prepucavao preko medija, sve dok taj brak nije pukao, a Simona se okrenula Bogu i sreću pronašla u novoj vezi. Gotovca za Beograd veže posao koji je navodno u srbijanskoj prijestolnici pokrenuo, a ovdje je kupio i stan na Dedinju. U međuvremenu se njegov kratkotrajni brak s Beograđankom Jelenom Miljuš raspao, no Gotovac je u Srbiji očito stekao brojna poznanstva koja sada pokušava iskoristiti kako bi pomogao rukometašici:

– Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja. Vjerujem mu, baš se trudi pomoći mi – govori Svetlana, hvatajući se za svaku slamku i nadajući se da je to spas.

Pitamo ju je li joj se javio Blaž Slišković i ponudio joj pomoć nakon što se pročulo za njezine financijske probleme. Balkanski Maradona, kako su mediji tepali Sliškoviću, bio je, naime, prvi Cecin muž. Njoj je bilo 19, njemu nepuna 21 godina. Ceca je tada igrala za Radnički iz Beograda, a zbog svojih je sportskih uspjeha (sa 17 je u Rumunjskoj bila proglašena najboljom juniorkom svijeta), ali i iznimne ljepote, plijenila poglede kamo god je stigla, obožavatelji su je zatrpavali porukama, nudeći joj svoju ljubav, zemlju, traktore... Trznuo je na zgodnu Bosanku i Baka, a ljubav je planula u beogradskom hotelu u kojem su se nogometašev Velež i rukometašičin Radnički u isto vrijeme nalazili u karanteni. Mladi par poznatih sportaša postao je medijskim hitom, o njima su se ispredale brojne priče poput one da se Slišković oženio Cecom jer se pijan u mostarskom hotelu s prijateljem kladio da će je odvesti pred oltar. U pitanju je bila velika lova pa se pojavila i teorija kako su sportaši sklopili brak kako bi zajedno opelješili prijatelja i novac spiskali na provode. Skrasili su se u Mostaru, no idila nije dugo potrajala. Po njezinim riječima, nogometašu je smetalo što nosi kratke sportske hlače kao dio opreme jer to ne priliči udanoj ženi, nagovarao ju je da odustane od rukometa, najavljivao joj je da će joj zabraniti sve aktivnosti pa joj se činilo kako će joj u konačnici ostati samo mogućnost da veze goblene. I zato je Svetlana Ceca Kitić nakon samo nekoliko mjeseci braka kradomice izišla iz zaključane Sliškovićeve kuće i otprašila daleko i od Mostara i od Blaža.

– Ne, nije mi se Slišković javio. Nije mi se javilo puno ljudi za koje sam nekako očekivala da će mi se javiti. Što je, tu je – kaže.

Bračni brodolomi

Nakon prvog bračnog brodoloma vratila se u Tuzlu, roditeljima Ivanki i Dušanu Kitić. Iako joj se i samoj na momente činilo da će odustati od rukometa, naposljetku se vratila u Radnički. U knjizi nazvanoj njezinim imenom koju je napisala njezina suigračica Svetlana Vujčić zabilježene su Cecine riječi kako unatrag gleda samo u retrovizor, aludirajući na svoj propali brak zbog kojeg su je mnogi gledali kao raspuštenicu iako je ona mislila da bi im najvažnije trebalo biti to što je rukometašica.

Međutim, paralelno sa sportskim uspjesima koje je nizala javnost se zabavljala i ljubavnim pričama iz njezina privatnog života. Nekako u vrijeme kad je u modu uvela frotirsku traku preko čela, Svetlana Kitić se drugi put udala. Ovoga puta njezin je odabranik bio rukometaš Dragan Dašić, njezina ljubav iz rane mladosti. Sina Nikolu dobili su 1982. godine, a dvije godine kasnije Ceca je bila na olimpijskom tronu u Los Angelesu. Isto je toliko vremena prošlo je i do trenutka kada je njezinu bračnu sreću s Dašićem pojela prevelika ljubomora. Nije mogao prijeći preko činjenice da je bila u braku sa Sliškovićem.

Kad joj već nije išlo u ljubavi, išlo joj je u sportskoj karijeri pa je svojedobno pjevač Mišo Kovač za nju kazao: “Svetlana Kitić je moj tip sportašice, i to u svakom pogledu. Zaslužuje da joj se svi dive.”

Ubrzo nakon drugog braka Ceca je sklopila treći. Ovoga puta s estradnim menadžerom Goranom Bogunovićem s kojim je dobila kćer Maru. Ovih je dana zbog poznate majke i Mara u središtu pozornosti jer je javno izjavila da će prodati bubreg kako bi pomogla mami:

– Kazala je to, ali naravno da to nikada neću dozvoliti. Mara je završila menadžment, jedno je vrijeme radila u telekompaniji, a sad planira ići raditi na kruzer. Tako će i biti – govori sportašica.

Tijekom braka s Bogunovićem par je živio u Njemačkoj i Italiji gdje je Ceca igrala, a Goran nije radio. Rastali su se nakon pet godina. Nekoliko mjeseci nakon razvoda on je na putu za Budimpeštu misteriozno nestao.

Sa Zoranom Kovačevićem Kočom, ocem svoje kćeri Aleksandre koja danas živi u majčinoj rodnoj Tuzli gdje studira kriminalistiku, Ceca se nije vjenčala. Njihovu je ljubavnu sreću naprasno prekinula Kočina likvidacija na kućnom pragu, petnaest dana nakon Aleksandrina rođenja. Taj bivši boksač, kockar i vlasnik lanaca kladionica i kockarnica po Srbiji ubijen je 1998. godine, a njegova do danas neriješena likvidacija zbila se uoči Svjetskog nogometnog prvenstva pa se nagađalo da je na njega izvršen atentat kako bi ga se spriječilo da zaradi milijune.

I tako je Ceca ostala sama s troje djece. I rukometom.

Nakon Kočina ubojstva ostala je i bez životne ušteđevine koju mu je dala za posao, no njegovi partneri nisu smatrali potrebnim da joj išta vrate.

Sljedeći je brak sklopila s Milanom Maglićem. Ali ni on nije potrajao:

– Nisam se udavala zbog novca, što god tko mislio i rekao. Ne volim kad se gleda u moje dvorište jer ni ja ne gledam u tuđe. Bilo je tako kako je bilo. Koliko sam sreće imala u sportu, toliko nisam u ljubavi. Izgleda da nemam sreće s muškarcima. Bože sačuvaj da se ikad više udam – kaže, na brzinu se ispravljajući:

– Zapravo, nikad ne reci nikad.

Vratit ću se u Tuzlu

Aktivnu igračku karijeru okončala je 2006., u dobi od 46 godina. Od 2006. pa do 2008. godine bila je sportska direktorica ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, zbog čega se vratila u rodnu Tuzlu. S 48 godina ponovo je zaigrala u Radničkom zbog čije je propasti svojedobno štrajkala glađu. Prije deset godina Svetlana Kitić ušla je u srbijanski parlament kao zastupnica Socijalističke partije Srbije čiji je lider sadašnji ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić.

– Poslala sam mu poruku kada sam zapala u ove probleme. Nikada mi nije odgovorio. Pokušala sam preko Andreja Vučića doći do njegova brata, predsjednika Srbije Aleksandra. Samo želim dobiti još vremena. Ne tražim ništa drugo. Ali na kraju će me, izgleda, izbaciti – kaže.

Međutim, u petak poslijepodne njezina nam je odvjetnica Jelena Topalović kazala da licitacija Kitićkina stana nije uspjela. Za sada. Za kada će biti zakazana druga, u ovom se trenutku još ne zna.

– Zvali su me u reality Parovi, ali sam odbila jer su se djeca protivila. Da sam prihvatila, mogla sam na lak način doći do novca i podmiriti dug. Eto na što se sve svodi, jedan sam dan nacionalno blago, a drugi... Ostanem li bez stana, možda ću se opet vratiti k svojima u Tuzlu. Tko zna – izgovara Svetlana Ceca Kitić sjedeći za stolom u dnevnom boravku stana koji doskora možda više neće biti njezin.