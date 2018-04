Pavlović odlazi u Melsungen, Meškov želi dovesti Vuglača

Domagoj Pavlović, hrvatski rukometni reprezentativac, sljedeće sezone nosit će dres njemačkog Melsungena. Pridružit će se tako Marinu Mariću koji u Melsungenu igra na mjestu kružnog napadača. S obzirom na to da Pavlović ima još godinu dana važeći ugovor s PPD Zagrebom, Melsungen će platiti odštetu. Koliko? To je poslovna tajna, no činjenica je da su se dva kluba uspjela dogovoriti o visini odštete. Nudio je zagrebački klub Pavloviću novi ugovor, no on nije bio raspoložen za ostanak u PPD Zagrebu.

Zagrebaši sada hitno moraju naći zamjenu za Pavlovića, a to će biti jako teško. Kao prva mogućnost spominje se povratak Lovre Jotića koji je upravo zbog viška igrača na mjestu srednjega vanjskog ovu sezonu proveo u danskom Aalborgu. No, nije samo mjesto srednjeg vanjskog jedini problem kluba iz Veprinačke. Hitno se treba naći pravoga desnog vanjskog pucača. Slovenac David Miklavčič odlazi, a Mario Vuglač ima primamljivu ponudu iz bjeloruskog Meškova. Pun pogodak bilo bi dovođenje Jakova Vrankovića koji je oduševio na utakmicama hrvatske reprezentacije sa Švedskom. Riječ je o igraču izuzetno borbenom u obrani, a u napadu igra prodorno prema suparničkim vratima. Radi se o pristojnom i dobro odgojenom mladiću koji je generacija Domagoja Pavlovića. Jakov trenutačno igra u mađarskom klubu Tatabánya, a igranje u Ligi prvaka bilo bi za njega veliki izazov.

Zagrebu bi trebao i jedan iskusni vratar. Oslanjanje na mlade vratare Kastelica i Jovića bio bi mač s dvije oštrice. I na kraju, pitanje je hoće li Zlatko Saračević ostati na klupi zagrebaša. Sve su glasnija šaputanja da će doći netko novi. Ili možda netko tko je nedavno već bio na klupi zagrebaša. U svakom slučaju, PPD Zagreb sljedeće sezone neće biti skup veterana, nego skup puno mladih igrača.