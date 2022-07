Kakva priča: Iz županijskih liga došao u HNL i zabio za samo četiri minute

Nogometaši Slavena Belupa slavili su na gostovanju protiv Varaždina (1:0), a pogodak odluke postigao je Mateo Kocijan u 49. minuti susreta.

Zanimljivo, prošle je sezone ovaj dvadesetosmogodišnjak igrao za Tehničar iz Cvetkovca u županijskoj ligi. Jučer je u igru ušao četiri minute prije nego je postigao pogodak.

- Lijepo je pogoditi, ali to je bila prisilna izmjena jer su dva naša bočna igrača dobila žute kartone. Tako da to je sve bilo na igraču koji je zabio gol i unio živost - kazao je Zoran Zekić, trener Slavena Belupa, istaknuvši:

- Odlično smo igrali visoki presing do 60. minute, kasnije nismo bili u ritmu. Teklić je ulazio u međuprostor i to nam je stvaralo probleme. Možda sam mogao promijeniti i sustav, no tako je kako je. Ima još mnogo prostora za napredak jer da smo sad u top formi to ne bilo dobro...

S druge strane, Mario Kovačević, trener Varaždina, kazao je:

- Prvo poluvrijeme nismo bili pravi. Slaven se nametnuo trkom, agresijom i kad smo se posložili u drugom dijelu, dobili smo taj nesretni gol. Nedostajalo je brzine i čvrstoće. Najviše mi je žao naše publike.

Varaždinci su na kraju rezultatski još i dobro prošli jer je Slaven Belupo imao nekoliko sjajnih prilika koje nije uspio pretvoriti u pogodak! Točnije, vrhunsko izdanje imao je varaždinski vratar Oliver Zelenika koji je na kraju imao čak devet obrana...

- Drago mi je zbog Zelenike. Dobro je radio cijelo vrijeme, sada je dobio priliku. Ima iskustvo, bio je reprezentativac, nadam se da će i dalje biti stabilan i da o golmanu nećemo pričati - rekao je Kovačević, te dodao:

- Od prvog dana otkako smo ušli u prvu ligu govorim da moramo u ekipi imati igrače koji su odigrali 200 prvoligaških utakmica. Znam da je teško klubu dovesti dobrog igrača i da uprava radi cijelo vrijeme. Nadam se da ćemo se pojačati na svim linijama s iskusnijim igračima kako bi naši mladi igrači još više došli do izražaja. No, glavu gore. Veseli me drugo poluvrijeme, u kojem smo izgledali mnogo bolje.