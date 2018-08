Kako je Juranović vratio sucu poklon... Kvržić: To bi zaista malo tko napravio

U jeku prvog poluvremena 150. jadranskog derbija, u trenucima kad su strasti na tribinama i uz teren tradicionalno dobro kuhale, mladi Hajdukov kapetan Josip Juranović (22), dečko iz zagrebačke Dubrave, povukao je potez koji je zadivio sve prisutne i kojem su se naklonili i riječki navijači.

Rijekin veznjak Darijo Čanađija u nadskakivanju s Ivanovskim dobio je udarac laktom u glavu. Cijela je riječka klupa skočila, Kek je bio izvan sebe od ljutnje, Mance je trčao s mobitelom želeći pokazati sucima snimku, a Danko Matrljan se zbog prigovora morao preseliti na tribinu.

Suca Igora Pajača protesti ne samo da nisu slomili nego je mirno pokazao na prekršaj za – Hajduk!?

Kopić: Za to se mi zalažemo

I to u sasvim izglednoj poziciji za udarac ili opasan ubačaj. No, Juranović je poslao mlaku loptu pored namještenog živog zida. Pajač je potom zatražio ponavljanje udarca, a kad je Juranović i drugi put napravio isto, bilo je jasno da je izrazio nezadovoljstvo sučevim “poklonom” njegovoj momčadi.

U našoj ligi, u kojoj se gotovo nakon svakog kola vuku repovi zbog sudačkih odluka ili ponašanja sudionika, bio je to nemali šok.

Nakon utakmice, Juranović nije htio previše objašnjavati zašto je povukao taj potez.

– Ništa, otišao sam do trenera Kopića i porazgovarao sam s njim, rekao sam mu da ću to napraviti. Bila je to moja odluka.

Vidjeli ste da je sudac pogriješio?

– Nije sad to bitno. Dao sam im loptu i to je to.

Nešto više rekao je Juranovićev trener Željko Kopić.

– Mi se kao klub zalažemo za neke vrijednosti kojih se nastojimo držati. Juranović mi je rekao da će to napraviti jer mu se učinilo da je sporni dvoboj bio drukčiji nego što je na kraju procijenjeno. Mislim da je postupio kapetanski, učinio je ono što je mislio u tom trenutku da je ispravno. Mislim da je to pokazatelj onoga na čemu naš klub inzistira, te načina na koji momčad funkcionira i načina na koji je ja kao trener vodim.

Impresionirani su bili i Riječani. Zoran Kvržić je rekao:

– To bi zaista rijetko tko napravio. Mi smo svi u ekipi komentirali da je dobar potez napravio i dobio je zasluženo pljesak cijele tribine ispred koje se to dogodilo.

>> Pogledajte Lovrenovu urnebesnu ljetnu potragu za Vrsaljkom

[video: 26122 / Dejan Lovren s dalekozorom traži Vrsaljka]

Za Rijekina trenera Matjaža Keka bio je to – potez utakmice.

– Naše je rivalstvo s Hajdukom veliko, ali taj Juranovićev potez vraća mi vjeru u nogomet. Suparništvo da, ali treba biti i korektnosti, a mislim da je taj potez puno toga rekao o utakmici. I to je apsolutno bio potez utakmice i na neki način odgovor na tu odluku – rekao je Kek koji, blago rečeno, nije bio presretan Pajačevim odlukama budući da to nije bila jedina sporna odluka u korist gostiju.

Zla krv među navijačima

Hajduk je bio na Rujevici mažen i pažen, no Rijekin će trener uvijek krenuti prvo od vlastitih pogrešaka te je dobro ukazao na dvije:

– Utakmicu smo trebali riješiti puno prije s obzirom na brojne prigode. Drugo, dali smo se previše isprovocirati na neke odluke, previše nam je to odnijelo koncentracije u igri.

U svjetlu kulise koja je pratila jadranski derbi, a po svemu što smo te nedjeljne večeri vidjeli i, nažalost, čuli na Rujevici, čini se da između ni jednih navijača u HNL-u nema toliko navijačkih strasti i zle krvi kao između Torcide i Armade. Dobar je potez povukla i Rijeka koja je pjesmu “Brothers in Arms” preko razglasa posvetila dvojici osnivača Armade, dragovoljcima Domovinskog rata koji su stradali isti dan, a jedan je zapravo bio navijač – Hajduka.

Također, zanimljivo je i da su se i Rijeka i Hajduk usuglasili, što je dugo bilo nemoguće, u molbi uoči derbija da se odgodi za razdoblje nakon europskih kvalifikacija, itekako bitnih za proračune oba kluba.

Ako je Pajaču iz neutralnog kuta teško nešto krucijalno zamjeriti jer je ipak odluke donosio u sekundi, za tu je administrativnu odluku bilo sasvim dovoljno vremena, kao i za igranje derbija do kraja polusezone. Jer, kao što je rekao Kek, i jedni i drugi su se – pošteno potrošili.