Kakav zaokret, evo što je sve u prošlosti reklamirao Ronaldo pa zaradio milijune!

Cristiano Ronaldo uspio je srušiti vrijednost dionica Coca-Cole za četiri milijarde američkih dolara, samo zato jer je poručio da treba piti vodu tijekom konferencije za medije, uz uklanjanje bočica ispred sebe. Samo, Portugalac je zaradio podosta novca zahvaljujući toj kompaniji...

U počecima karijere, dok je stvarao brend, nije odbijao ponude i reklamirao je sve koji su ponudili značajniji novac. Među njima je bila Coca-Cola. U više navrata ju je kroz prvo desetljeće ovog stoljeća reklamirao.

Konkretnije, prije Svjetskog prvenstva 2006. Posljednja koja se može pronaći datira iz 2008. Reklamirao je Ronaldo i KFC, kao i brojna druga pića. Trenutno među sponzorima ima Herbalife, čiji se učinak na zdravlje također može dovesti u znak pitanja. Ali, to mu donosi 12,5 milijuna dolara.

Na desetke milijuna dolara zaradio je i od drugih sponzora čiji se proizvodi ne mogu nazvati baš najzdravijima. Među njima je bilo i pivo...

Naravno, njegovi potezi iz prošlosti ne mogu negirati pozitivnu akciju iz sadašnjosti. I kao mladić je pio sokove, što su potvrdili njegovi suigrači iz Manchester Uniteda. Promijenio se, kao što se svi mijenjaju u određenim segmentima.

