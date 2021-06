Dalić najavio promjene za Češku: Zaista smo u teškoj situaciji, a jedna stvar nije fer prema nama

Dan uoči drugog nastupa Hrvatske na Euru u kojem će joj suparnik biti Češka pred novinarima su se u Glasgowu pojavili izbornik Zlatko Dalić i Dejan Lovren.

Mi smo najbolji kada je najteže, istaknuo je Lovren koji je propustio susret prvog kola protiv Engleske zbog ozljede koljena, no branič ruskog prvaka Zenita je sada spreman i konkurira za sastav.

"Dobro se osjećam, pozitivan sam i na raspolaganju sam. Spreman sam zaigrati, na izborniku je da odluči tko će igrati," kazao je Lovren na Hampden Parku.

Za razliku od Hrvatske koja je otvorila turnir porazom od Engleske, Česi su u prvom susretu porazili Škotsku.

"Očekujemo tvrdu utakmicu. Moramo ostati pozitivni i vjerovati u sebe. Česi su u naletu, osvojili su tri boda. U boljoj su poziciji, no vjerujem u našu ekipu. Mi smo najbolji kada je najteže. Izaći će pravi karakter. Moramo igrati pametno i idemo po tri boda," istaknuo je.

Lovren je naglasio kako je usprkos početnom porazu od Engleske i dalje sve u našim rukama.

"Mi nismo ekipa koja gleda druge, jedino ako moramo. Koncentrirani smo na svoju utakmicu, još uvijek je sve u našim rukama."

Dodao je kako igrači prate druge reprezentacije.

"Pratimo svaku utakmicu jer nemamo u sobama što pametnije raditi. Mogu izdvojiti Francusku i Italiju kao za favorite. Međutim, po moje mišljenju Francuzi su najveći favoriti. Imaju kvalitetu, znaju što rade, imaju bezbroj kvalitetnih igrača na klupi. Italija, također radi fantastičan posao," zaključio je Lovren.

Video - Dejan Lovren

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Svaki poraz teško pada i ostavi posljedice pa makar bio na Wembleyju od Engleske. Nije to lako, no znamo da je sve u našim rukama. U momčadi je dobra atmosfera, željni smo dobrog rezultata," naglasio je izbornik Dalić.

Hrvatski strateg je istaknuo kako je optimist uoči sutrašnjeg ogleda protiv Češke.

"Optimist sam zbog utakmice s Belgijom i Engleskom u kojima smo bili ravnopravni. Nedostajala nam je igra prema naprijed, bila je slaba, loša, preslaba. Sutra to moramo popraviti. Ako ne popravimo igru prema naprijed nećemo dobro proći," kazao je.

Dalić je najavio promjene u sastavu, dodavši kako će postaviti ofanzivniju formaciju.

"Bit će to ofanzivnija formacija. Bit će promjena, no vidjet ćemo što i kako. Nedostajalo nam je probojnosti i igra u završnici, to moramo pojačati."

Naglasio je kako su Česi iznimno opasni kada iz bloka s pet, šest igrača krenu prema naprijed.

"Oni zaista brzo izlaze iz bloka u napad, to je njihova moć i snaga. No izlazak s puno igrača daje i nama šansu. Mi do sada nismo dolazili s dovoljno igrača u završnicu i to nam je nedostajalo, to moramo popraviti."

Istaknuo je kako "Vatrenima" treba pobjeda koja bi nam dala dodatnu snagu i energiju.

"Svaki te poraz načne i malo poremeti, to je normalnio. Nama treba pobjeda kako bi nam dala snagu i energiju. Dečki su svjesni da nam treba pobjeda, neće biti lako, ali smo puni samopouzdanja.

Video - Luka Modrić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što je u Londonu bilo svega nekoliko stotina hrvatskih navijača, na Hampden Parku će ih biti još manje zbog strogih epidemioloških pravila kod ulaska u Škotsku.

"Mi smo zaista u teškoj situaciji. Igramo na gostovanju, bez navijača. Tako se poklopilo. Mi smo bez navijača u velikom minusu, oni nam nedostaju. Dok Danska, Italija, Španjolska lete terenom kod kuće i čekaju utakmice i protivnike. To nije pošteno prema nama, zapalo nas je najteže moguće jer naši navijači ne mogu doći na Otok. Ali nema alibija, sutra morao istrčati i napraviti dobar rezultata."

Za razliku od vrućeg Londona, "Vatrene" je u Glasgowu dočekala temperatura od 10 stupnjeva Celzijusa.

"U Londonu je bilo prevruće. Bilo je teško trčati, bit će lakše igrati u Glasgowu. Danas ćemo trenirati, a sutra ćemo pružiti sve od sebe, bez obzira na vrijeme koje će biti."

Dodao je kako je Barišić ostao u Rovinju gdje će pokušati zaliječiti ozljedu.

"Nažalost, velika je šteta što ne igra. Imao je sjajnu sezonu u Rangersu, no obnovio je ozljedu. Ostavili smo ga u Rovinju kako bi je pokušao zaliječiti," zaključio je Dalić.

Susret između Hrvatske i Češke na raspredu je u petak u 18.00 sati.

Video - Borna Barišić