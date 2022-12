Kakav propust afričke zemlje: Mbappéa otac doveo igrati za Kamerun, pa dobio bizaran zahtjev

Korupcija postoji u svim dijelovima svijeta i svim porama društva, a korupcija koja postoji u afričkom nogometu jedan je od glavnih razloga zašto Afrika još uvijek čeka na svoju prvu medalju na svjetskim prvenstvima.

Naime, iz tog razloga mnoge afričke zvijezde ne igraju za svoje matične zemlje, nego za mnoge zemlje diljem Europe, a takav je bio slučaj i Kyliana Mbappéa, osvajača svjetskog prvenstva iz 2018. i čovjeka koji se na Mundijalu u Kataru izjednačio s velikim Peleom po broju pogodaka na svjetskim prvenstvima.

Foto: Sebastian El-Saqqa/DPA firo : 12/18/2022, Football, Soccer, FIFA WORLD CUP 2022 QATAR, World Cup 2022 Qatar, World Cup 2022 Qatar, Final , Final , Final Argentina , Argentina , ARG - France . France , FRA 4:2 iE: FRA Kylian Mbappé , Mbappe , jubilation , goaljubel , gesture , gesture , Photo: Sebastian El-Saqqa/DPA

Francuski napadač inače je dijete kamerunskog oca i alžirske majke, a baš je njegov otac Wilfrid potvrdio da je prvotna namjera bila igranje za reprezentaciju Kameruna, ne za reprezentaciju Francuske s kojom je već kao 24-godišnjak dio povijesti..

- Isprva sam želio da moj sin igra za Kamerun, ali je neko u Kamerunskom nogometnom savezu je tražio iznos novca koji nisam imao da bi on igrao. Francuzi nisu ništa tražili - rekao je otac Kyliana Mbappéa, Wilfrid, te dodao:

Foto: Raphael Lafargue Father of Wilfrid Mbappe during a press conference at the Parc des Princes stadium in Paris on May 23, 2022, two days after the club won the Ligue 1 title for a record-equalling tenth time and its superstar striker Mbappe chose to sign a new contract until 2025 at PSG rather than join Real Madrid. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM Photo: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA

- Zamislite kakve bi sve zvijezde afričke nacije imale da nisu od igrača tražili da donesu novac prije nego što su ih odabrali za igru.

Čisto zbog nepoznavanja situacije, teško je nakon ovog kritizirati bilo kojeg igrača afričkog porijekla što igra za europsku naciju. Nogometaša Breela Embola su tijekom mlađih su tražili mito da bi mogao igrati za Kamerun, ali nije imao novca pa je otišao igrati za Švicarsku, a onda je zabio Kamerunu, a Afrikanci su ga psovali i teško vrijeđali, i to samo zato što je odbio davati mito.

Foto: EXPA/ Hasan Bratic 24.11.2022, Al Janoub Stadium, Al Wakrah, QAT, FIFA WM 2022, Schweiz vs Kamerun, Gruppe G, im Bild Switzerland's forward Breel Embolo freut sich über das Tor zum 1:0 // during Group G Match between Switzerland and Cameroon of the FIFA Worldcup Qatar 2022 at the Al Janoub Stadium in Al Wakrah, Qatar on 2022/11/24. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Hasan Bratic *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ Hasan Bratic/EXPA

Mnoga velika imena zbog korupcije u nisu uspjela zaigrati za afričke reprezentacije, što uvelike, i dan danas, zaustavlja afričke reprezentacije od onih najvećih uspjeha na međunarodnim natjecanjima.

"Dok ne zaustavimo korupciju u nogometu vjerujte mi: Afrička zemlja nikad neće osvojiti Svjetsko prvenstvo", napisao je Peter Mwaura Njuguna u knjizi Afrika bez korupcije.