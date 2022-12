Danas slavi 24. rođendan, a već je upisan u povijest: Dostigao je velikog Peléa

Dugo su nogometni ljubitelji mislili da više nikad neće postojati nogometaš koji će u mladim danima donositi prevagu u najvažnijim utakmicama reprezentativnog nogometa kao Pelé. Čak ni Messi ni Ronaldo, koji su imali neusporedivo bolje klupske karijere, nisu uspjeli u mladim danima zapaliti pozornicu Svjetskog prvenstva. Pelé je u tom kontekstu bio jedini u nogometnoj povijesti, sve dok na scenu nije stupio čudesni napadač Kylian Mbappé.

Kakva god bila situacija s njegovim egom, traženjem najveće plaće u povijesti nogometa i zahtijevanjem direktorskih ovlasti u vodstvu kluba koji mu je poslodavac, Paris Saint-Germaina, Mbappéu nitko ne može oduzeti činjenicu da je trenutačno jedan od najboljih nogometaša na svijetu, ali i da je jedan od rijetkih koji je fenomenalnu formu uspio prenijeti iz klupskog u reprezentativni nogomet, i to kad je najpotrebnije.

Hoće li stići Klosea?

Mbappé danas slavi 24. rođendan, a već je u nekoliko različitih statističkih kategorija upisan u povijesne knjige svjetskih prvenstava. Ukupno je u svoja dva nastupa na Mundijalima upisao 12 pogodaka u 14 utakmica, čime je na diobi petog mjesta svih vremena, baš s Peléom koji je svojih 12 pogodaka također zabio u 14 utakmica. Ispred napadača Francuske na vječnoj ljestvici strijelaca još su Messi i Just Fontaine (13), Gerd Müller (14), Ronaldo Nazário (15) te najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, legendarna bivša devetka Njemačke, Miroslav Klose (16). Budući da Mbappé (ako ne bude ozljeda ili velikih preobrata) ispred sebe ima minimalno još dva Svjetska prvenstva, mnogi pratitelji nogometa vjeruju da će od Klosea preuzeti taj rekord, možda čak već i 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Francuz kamerunsko-alžirskog porijekla već je zabio više pogodaka na svjetskim prvenstvima od legendarnih imena poput Diega Armanda Maradone, Cristiana Ronalda i Eusebija, a u Ligi prvaka već je pretekao velika i značajna imena tog natjecanja poput Ferenca Puškaša, Waynea Rooneyja i Samuela Eto'oa.

Foto: REUTERS/Laszlo Balogh

Obaranje Kloseovog rekorda će još pričekati, ali postoje i neki rekordi svjetskih prvenstava koji su već sad u vlasništvu Mbappéa. Hat-trickom u finalnoj utakmici protiv Argentine postao je tek drugi igrač u povijesti Mundijala kojem je to pošlo za rukom, prvi nakon legendarnog Geoffa Hursta koji je u pobjedi Engleske nad Njemačkom (4:2) u finalu SP-a 1966. poentirao tri puta. No postoji i jedan rekord u kojem je Mbappé sam na vrhu, a to je ukupan broj pogodaka u finalnim utakmicama (4).

Iako nam kao Hrvatima to ne pada najlakše, treba se prisjetiti i finala Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji u kojem je Mbappé također ispisao povijest. U pobjedi 4:2 Francuske protiv Hrvatske je pogotkom za 4:1 postao prvi tinejdžer u povijesti s golom u finalu Svjetskog prvenstva poslije, pogodite, Peléa još tamo 1958. godine. Kad zastanemo i o svemu ovome na trenutak pomislimo, pomalo je i zastrašujuće koliko su slični putevi Mbappéa i Peléa u kontekstu svjetskih prvenstava.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal as Argentina's Lionel Messi looks dejected REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Unatoč tome što Francuska u drami nije uspjela obraniti naslov (Argentina - Francuska 3:3, 4:2 pen), Mbappé se ovim turnirom već sada lagano ugurao u besmrtnost SP-a, a kad uzmemo u obzir da već sad ima ukupno 36 pogodaka za reprezentaciju, vrlo lako bi mogao srušiti i općenite rekorde reprezentativnog nogometa, i to ne samo u Francuskoj nego i u svijetu.

Ne smijemo zaboraviti ni u kakvoj formi igra Mbappé u klubu. Ove sezone u 20 utakmica u PSG-u direktno je sudjelovao u već 24 pogotka (19 golova + 5 asistencija) te je jedan od favorita za klupsku Zlatnu kopačku na kraju sezone.

Francuski golgeter ima ispred sebe tri velika rekorda koje je sposoban oboriti. Več smo spomenuli naslov najboljeg strijelca u povijesti SP-a, za koji mu nedostaje pet pogodaka za izbijanje na vrh, a nedostaje mu 11 pogodaka kako bi postao najbolji strijelac u povijesti PSG-a ispred Zlatana Ibrahimovića te 18 pogodaka kako bi postao najbolji strijelac u povijesti francuske reprezentacije ispred Oliviera Girouda. U kakvoj je golgeterskoj formi posljednjih pet godina, svi ti rekordi se za igrača poput francuske desetke čine prilično dohvatljivima.

Momčadski gledano, Mbappéu još nedostaju naslovi u Ligi prvaka i na Euru kako bi riznica već sad bila kompletirana.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi with the golden ball award alongside winner of the golden boot award, France's Kylian Mbappe, winner of the golden glove award, Argentina's Emiliano Martinez and winner of young player Argentina's Enzo Fernandez during the trophy ceremony REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Haaland neće moći pratiti

Messi u 35. godini svoju priču lagano privodi kraju, Ronaldo u 37. počinje biti grijač klupe, a Mbappéov najveći konkurent Erling Haaland s Norveškom će biti sretan ako se i kvalificira na koje veliko natjecanje. Dakle, kad pod zajednički nazivnik stavimo klupski i reprezentativni nogomet, daleko najsigurnija oklada je da će u idućih deset godina najbolji igrač svijeta biti Mbappé, ili, ako smijemo biti slobodni, "Pelé 21. stoljeća".