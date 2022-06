Nevena: Kada sam se vratila doma morala sam svima tajiti tko je pobijedio

Nevena Blanuša (28) prva je žena pobjednica TV showa "Survivor". Nakon dva mjeseca nadmetanja protiv crvenog plemena, a u četvrtfinalu, polufinalu i finalu protiv svojih iz plavog plemena, djevojka iz Donjeg Lapca visoko je podigla pehar pobjednika.

– Kada sam se vratila doma, morala sam svima tajiti tko je pobijedio. Naime, vratili smo se kućama dok se show još prikazivao na televiziji. Sreća da mi cimerica nije bila kod kuće kada sam izvadila pehar i dobro ga sakrila u stanu. Inače, pehar je bio taman toliki da mi je po dužini stao u putnu torbu. Nisam ništa rekla ni roditeljima, a finalnu emisiju gledala sam s tri prijateljice. Ni one nisu ništa znale dok nije došao kraj – kaže Nevena.

Dinamo izabrala zbog imena

Nevena je provela djetinjstvo u rodnom Donjem Lapcu, a s 15 godina došla je u Zagreb, u kojem je upisala srednju školu, a prvi sport koji je trenirala bio je nogomet.

– Iskreno, nisam imala pojma o pravilima, ali trudila sam se brzo ih naučiti. Zašto nogomet? Zato što u Donjem Lapcu nije bilo mogućnosti treniranja bilo kakvog drugog sporta osim nogometa. Uglavnom sam igrala s dečkima i tako sam ga zavoljela. U Zagrebu sam mogla birati između Dinama i Agrama. Presudio je Dinamo zbog slavnog imena. Sjećam se da su tada sa mnom trenirale Mia Kalašić i Tihana Nemčić. Zanimljivo, obje su se poslije okušale na izboru za Miss sporta Hrvatske – kaže Nevena.

U Zagrebu je najprije stanovala u učeničkom, a potom u studentskom domu.

– Žao mi je danas što nisam ostala u nogometu. Problem je bio što sam s 15 godina igrala među seniorkama, među starijim djevojkama koje su znale puno, puno više od mene. Cure su dominirale, a ja sam imala samo želju. I na kraju sam izgorjela u želji da budem kao one. Kada sam upisala Kineziološki fakultet, napustila sam nogomet jer sam se htjela potpuno posvetiti studiranju – kaže Nevena.

Njezin san bio je da postane profesorica tjelesnog odgoja pa je upis na Kineziološki fakultet bio logičan potez.

– Inače, prijavila sam se na deset fakulteta, a dan prije isteka rokova za prijavu izbrisala sam devet i ostao je samo KIF. Znam da sam bila doma, u Lici, čekala sam rezultate prijamnog, ali nikako se nisam uspjela logirati. Na kraju mi je prijateljica javila da sam upala i počela sam vrištati od sreće. U mojoj generaciji na fakultetu bio je Domagoj Pavlović, današnji rukometni reprezentativac. S nama je bila i njegova supruga Jana, koja je također bila sportašica.

Nakon nogometa prebacili ste se na hokej na travi, sport u kojem ste i danas aktivni?

– Sasvim slučajno upala sam u taj sport. Jednog dana bilo je predavanje o hokeju na travi i ja sam došla samo da dobijem potpis da sam to odslušala. Na kraju sam uživala u tom predavanju. Onda su počela nagovaranja da odem na pravi trening. Prvo sam se nećkala, no na kraju sam popustila i otišla na trening. U to vrijeme to je bila selekcija KIF-a koja je djelovala pri klubu Mladost. Na prvom treningu nisam pohvatala tehniku, ali pohvata sam taktiku. I dobro mi je išlo. Bila sam brza i uvijek sam trčala za tom malom lopticom. Igram na poziciji stopera – dodaje Nevena.

Je li bilo težih ozljeda?

– O, da. Imala sam jako dugačku stanku nakon ozljede prednjih križnih ligamenata. Nisam igrala dvije godine. Ozljeda se dogodila na utakmici u Sloveniji, i to u petoj minuti. Napravila sam pogrešan potez, tijelo je otišlo u jednu, a koljeno u drugu stranu. Sjela sam na klupu, ali nisam izdržala. Tražila sam od trenera da me vrati u igru jer me u tom trenutku nije jako boljelo. I ušla sam u igru i sve je bilo u redu dok opet na kraju utakmice nisam napravila još jedan pogrešan potez. Nisam išla na operaciju, oporavila sam se i sad opet igram bez problema – istaknula je Nevena, koja cijelu karijeru igra u Mladosti, s kojom je osvojila deset naslova prvakinja Hrvatske.

Nije ozljeda bila jedini problem?

– Imala sam problem s bubregom. Zarazila sam se nekakvom bakterijom. Počela sam mokriti krv i jasno da sam se jako uplašila. Nakon pretraga ustanovljeno je da imam nekakvu urođenu manu koju je izazvao kamenac i upale.

Brzo ste upali u reprezentaciju?

– Da, odigrala sam nekoliko velikih natjecanja. U rujnu nas čeka turnir u Engleskoj – naglasila je.

Upala kao naknadni kandidat

Tetovaže?

– Imam ih dvije. Na ruci imam tetoviranu ženu i vuka, a na leđima ružičastu ružu koja simbolizira zahvalnost. Što se tiče vuka, to mi je najdraža životinja. U Lici ih ima puno, ali srećom se nikad nisam susrela s njima. Imam još neke želje vezane za tetovaže, ali to mi sada nije prioritet.

Zašto "Survivor"?

– I to mi je bio san. Zaljubila sam se u taj show dok sam gledala srpski "Survivor", koji je vodio Andrija Milošević. Čim se pojavila prijava u Hrvatskoj, bila sam prva u redu, ha ha. Bila sam na audiciji, obavila razgovor. Pitanja su bila tipa kako bih reagirala da sedam dana moram biti gladna. Mjesecima sam čekala rezultate, a onda sam vidjela najavu na TV-u, vidjela sam kandidate i u tom trenutku sam se razočarala. Pitala sam se – zar me nisu primijetili? Ali, nekako sam se nadala da ovo nije kraj. Kad sam najmanje očekivala, dobila sam poziv i rekli su mi da imam status naknadnog kandidata – rekla je Nevena.

- Dio novca od nagrade za pobjedu u 'Survivoru' donirala bih potrebitima, a dio bih uložila u osobni napredak i razvoj - zaključila je Nevena.