Juventus je nezaustavljiv: Upisali osmu pobjedu u nizu, zabili 14, a nisu primili ni jedan pogodak

Nogometaši Juventusa nastavili su s pobjedama u talijanskoj Serie A pa su tako u 17. kolu, pred svojim navijačima, s minimalnih 1-0 pobijedili Udinese. Bila je to već osma pobjeda Juventusa u nizu, u prvenstvu, kojom su, barem privremeno, skočili na drugo mjesto ljestvice.

Uz utakmicu više Juventus ima četiri boda manje od vodećeg Napolija. Također, Juventus nije primio ni jedan pogodak tijekom tih osam pobjeda, ostvario je razliku pogodaka 14-0.

Foto: Riccardo Giordano / ipa-agency.net Turin. Serie A Tim League match valid for the 2022/2023 championship Juventus vs Udinese at the Allianz Stadium In the photo: Wojciech Szczęsny with Danilo Photo: Riccardo Giordano / ipa-agency.n/IPA

Nakon ravnopravnog prvog poluvremena u nastavku je Juventus zaigrao bolje. U uvodnih petnaestak minuta drugog dijela odlične su šanse za Juventus imali Kean, Kostić i Rabiot, ali gosti iz Udina su držali bod u džepu.

Tako je bilo sve do 86. minute kada je domaći sastav izveo sjajnu akciju. Lijepu dubinsku loptu je poslao Argentinac Paredes. Odlično je primanje obavio Chiesa i još ljepše asistirao Danilu koji je lako zabio iz blizine za tri boda Juventusa.

Udinese je, pak, nastavio negativan niz u Serie A. U posljednjih devet utakmica ima šest remija i tri poraza. Posljednji je put slavio početkom listopada.

U nedjelju se igraju utakmice Salernitana - Torino, Lazio - Empoli, Spezia - Lecce, Sampdoria - Napoli i Milan - Roma, dok će kolo u ponedjeljak zatvoriti Verona - Cremonese i Bologna - Atalanta.