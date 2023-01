Lazio osudio rasističko vrijeđanje svojih navijača, vikali bivšem svjetskom prvaku

Rimski Lazio osudio je u četvrtak rasističke povike koji su bili usmjereni na francuskog braniča Leccea Samuela Umtitija tijekom ligaške utakmice odigrane dan ranije između ove dvije momčadi. Sudac utakmice, koju je u srijedu kod kuće dobio Lecce (2-1), bio je prisiljen prekinuti utakmicu nekoliko trenutaka u drugom poluvremenu zbog rasističkih povika "koji su dolazili iz gostujućeg sektora okupiranog navijačima Lazija", navodi talijanska agencija Ansa.

"Lazio osuđuje počinitelje ove odvratne, sramotne i anakrone geste i, kao i uvijek, ponudit će maksimalnu suradnju vlastima u identificiranju odgovornih, Navijači Lazija nisu rasisti i ne mogu se povezivati ​​s nekolicinom pojedinaca koji ozbiljno štete imidžu kluba", stoji u priopćenju rimskog kluba.

Ovi povici bili su usmjereni na Samuela Umtitija, svjetskog prvaka 2018. s Francuskom na posudbi iz Leccea prošlog ljeta od strane Barcelone, no drugi su se čuli u prvoj trećini ciljajući na njegovog zambijskog suigrača Lamecka Bandu, prema istom izvoru.

Umtiti je napustio teren u suzama na kraju utakmice, uz ovacije publike u Lecceu, javljaju talijanski mediji.

Rasistički povici su pojava koja se ponavlja na talijanskim stadionima, posebno od strane određenih navijača Lazija za koje se zna da neki od njih održavaju veze s fašizmom.

U srijedu navečer, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izrazio je solidarnost sa Samuelom Umtitijem i Lameckom Bandom.

"Uskliknimo jasno i glasno: Ne rasizmu! Neka velika većina navijača, koji su dobri ljudi, ustane da jednom zauvijek ušutkaju sve rasiste", napisao je na Instagramu.

Samuel Umtiti ponovno je objavio ovu poruku u priči na svom Instagram računu, popraćenu sljedećim komentarom: "Samo nogomet, zabava, veselje, ostalo se ne računa".