Nogometni svijet tuguje: Preminula je talijanska nogometna legenda Gianluca Vialli

Talijanska nogometna legenda Gianluca Vialli izgubio je borbu s rakom gušterače i preminuo u 59. godini. Svijet nogometa još uvijek je u žalosti. Nakon smrti Siniše Mihajlovića, Peléa, danas je u Londonu, gdje je bio hospitaliziran, preminuo još jedan veliki nogometaš Gianluca Vialli.

Nekadašnji napadač Cremonesea, Sampdorije, Juvea i Chelseaja te napadač reprezentacije imao je 58 godina i bio je neko vrijeme bolestan. 14. prosinca objavio je da mora prekinuti svoje obveze s reprezentacijom (bio je šef delegacije) kako bi se usredotočio na borbu protiv raka gušterače. Vialli je objavio da je bolestan u intervjuu za Corriere della Sera

Foto: Alessandro Grassani

Talijanski mediji pisali su krajem prosinca kako se pogoršalo zdravstveno stanje nekada sjajnog talijanskog nogometaša, koji je zaprimljen u jednoj londonskoj bolnici. Prije pet godina Vialliju je dijagnosticiran rak gušterače nakon čega je primio dva kruga kemoterapije te se jedno vrijeme vrlo dobro nosio s bolešću. Uostalom, tijekom 2020. godine Vialli je bio u stručnom stožeru talijanske reprezentacije te je s njom proslavio naslov europskog prvaka.

U svojoj 19-godišnjoj karijeri Vialli je odigrao 673 utakmice između Serie A, Premier lige i europskih kupova, postigavši ​​259 golova. U plavom se može pohvaliti broncom na Italia 90, srebrom i broncom na U21 Europskim prvenstvima 1984. i 1986. s ukupno 59 utakmica za seniorsku reprezentaciju i 16 golova. Umirovljen je 01.07.1999.

Kao trener, na klupi Chelseaja je bio od 1998. do 2000. (šest mjeseci bio je i trener i nogometaš) te na onoj Watforda u sezoni 2001.-02. Godine 2015. primljen je u Kuću slavnih talijanskog nogometa. Od studenog 2019. pridružio se FIGC-u kao šef modre delegacije, uz svog prijatelja i napadačkog partnera u vrijeme Sampdorije Roberta Mancinija.