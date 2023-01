Inter i Džeko Napoliju nanijeli prvi poraz sezone, Juventus slavio u sudačkoj nadoknadi

U derbiju 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Napoli sa 1-0 nanijevši lideru Serie A prvi poraz ove sezone. Pogodak odluke zabio je Edin Džeko u 56. minuti. Inter je već u 4. minuti imalo lijepu priliku, no Federico Dimarco nije bio precizan. U 26. minuti je domaćin imao novu priliku, ali je Matteo Darmian promašio gol. Prvu veliku priliku Napoli je imao nakon pola sata utakmice, ali je Piotr Zielinski loše pucao. U završnici prvog dijela okušao se i Romelu Lukaku, ali bez uspjeha.

Premda je u prvih 45 minuta bilo nekoliko izglednih situacija pred vratima Andrea Onane i Alexa Mereta niti jedan udarac nije upućen unutar gola. Pogodak smo napokon vidjeli u 56. minuti, kada je Edin Džeko sjajno zabio glavom nakon ubačaja Federica Dimarca. Bio je to njegov sedmi pogodak ove sezone.

Napoli je najbliže bio izjednačenju u 90. minuti kada je Giacomo Raspadori pucao unutar kaznenog prostora, no Onana je sjajno obranio. Dodajmo kako Marcelo Brozović nije nastupio za domaći sastav zbog ozljede.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS Soccer Football - Serie A - Inter Milan v Napoli - San Siro, Milan, Italy - January 4, 2023 Inter Milan's Edin Dzeko celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Alberto Lingria Photo: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Inter je ovom pobjedom vratio neizvjesnost u prvenstvo, ali i skočio na četvrto mjesto sa 33 boda, dok je Napoli i dalje na vrhu sa 41 bodom. "Nerazzurri" sada imaju bod manje od trećeplasiranog Juventusa koji je na gostovanju pobijedio Cremonese sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Arkadiusz Milik u sudačkoj nadoknadi.

Poljski napadač je sjajno pogodio iz slobodnog udarca s više od 25 metara. Bila je to sedma uzastopna pobjeda torinske "Stare dame" i to sedma u kojoj Juve nije primio gol.