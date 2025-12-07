Naši Portali
STRUČNI KOMENTATOR

Joško Jeličić o derbiju: Bilo mi je neugodno što sam dio HNL-a, a nadoknada je čak i premala

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
07.12.2025.
u 21:27

"Bilo mi je neugodno što sam dio HNL-a, toliko kartona, toliko prekida. Nadoknada je bila čak i premala. Taj folklor mi uništi draž derbija, previše je toga", rekao je Jeličić.

Hajduk je bio blizu pobjede u Maksimiru u velikom derbiju, na kaju je završilo 1:1, s tim su plavi sačuvali prvo mjesto na tablici. Bila je to dosta tvrda, čvrsta ali i borbena utakmica. Dinamo nije iskoristio svoju bolju igru, pogotovu u prvom poluvremenu kada je bio znatno bolji i pritiskao Splićane. Tu jednu od svojih rijetkih prilika iskoristio je Hajduk preko spretnog Šege, ali Dinamo se u 12. minuti sudačke nadoknade uspio vratiti, Hoxha je donio taj veliki bod plavima.

Susret je na MaxSportu prokomentirao bivši nogometaš, a danas nogometni komentator i analitičar Joško Jeličić.

"Dinamo je dominirao sat vremena i po meni je to njihova najzrelija utakmica. Igrači su se jako dobro prilagodili na način na koji je izašao Garcia, koji je presjekao svoju ekipu na dva dijela. Sigur i Pajaziti bili su sami protiv tri vezna Dinama", rekao je Jeličić i dodao:

"Igrači Dinama su bez problema kontrolirali i preko Hoxhe ugrožavali gol. Osim Almene, Hajduk nije postojao prema naprijed, jedini je nešto pokazao uz Silića. Nakon gola Hajduka, Dinamo je pao, ali je uslijedila bakljada koja je stoti put išla nauštrb Hajdukove igre i kase. No, tko sam ja da zbrajam te milijune eura? Ovo prvenstvo ne može osvojiti nitko, nego ga Dinamo može izgubiti."

Jeličić je kritizirao bakljadu, a smatra da je sudac Kolarić opravdano pokazao 13 minuta nadoknade.

Ključne riječi
Dinamo Hajduk Joško Jeličić

Komentara 3

Pogledaj Sve
SH
SAMOSTALNA HRVATSKA
22:27 07.12.2025.

Zovu iz trio guš Vejić , Balić i nepristrani sudija Tenžera . Ima vise pameti u tri vlaška krumpira sa Pazara nego u njihove tri glave . Ovaj sudija je ozbiljan klaun , on nikad nije vidio previd ili barar neku grešku koja bi bila na štetu protivnika Hajduka . Klasični uhljeb NH .

FR
Framenews
22:07 07.12.2025.

A šta će reći Joža? Trebaju nam na SP dobre kalibirke što neznaju ništa o nogometu. Draže mi je njih gledati nego kakvo aranžirano sr.nje tkz. eksperata.

ZR
Ze Roberto u
22:04 07.12.2025.

Čak i ovaj Jeličić Tovarić se pogubio.... .!! A onaj drugi tovar,, nula od igrača , a sada i nula od čovjeka.... sramota!! Jeste kad čuli za Vejića.....

Kupnja