Joško Jeličić o derbiju: Bilo mi je neugodno što sam dio HNL-a, a nadoknada je čak i premala

Hajduk je bio blizu pobjede u Maksimiru u velikom derbiju, na kaju je završilo 1:1, s tim su plavi sačuvali prvo mjesto na tablici. Bila je to dosta tvrda, čvrsta ali i borbena utakmica. Dinamo nije iskoristio svoju bolju igru, pogotovu u prvom poluvremenu kada je bio znatno bolji i pritiskao Splićane. Tu jednu od svojih rijetkih prilika iskoristio je Hajduk preko spretnog Šege, ali Dinamo se u 12. minuti sudačke nadoknade uspio vratiti, Hoxha je donio taj veliki bod plavima.

Susret je na MaxSportu prokomentirao bivši nogometaš, a danas nogometni komentator i analitičar Joško Jeličić.

"Dinamo je dominirao sat vremena i po meni je to njihova najzrelija utakmica. Igrači su se jako dobro prilagodili na način na koji je izašao Garcia, koji je presjekao svoju ekipu na dva dijela. Sigur i Pajaziti bili su sami protiv tri vezna Dinama", rekao je Jeličić i dodao:

"Igrači Dinama su bez problema kontrolirali i preko Hoxhe ugrožavali gol. Osim Almene, Hajduk nije postojao prema naprijed, jedini je nešto pokazao uz Silića. Nakon gola Hajduka, Dinamo je pao, ali je uslijedila bakljada koja je stoti put išla nauštrb Hajdukove igre i kase. No, tko sam ja da zbrajam te milijune eura? Ovo prvenstvo ne može osvojiti nitko, nego ga Dinamo može izgubiti."

Jeličić je kritizirao bakljadu, a smatra da je sudac Kolarić opravdano pokazao 13 minuta nadoknade.

"Bilo mi je neugodno što sam dio HNL-a, toliko kartona, toliko prekida. Nadoknada je bila čak i premala. Taj folklor mi uništi draž derbija, previše je toga", rekao je Jeličić.