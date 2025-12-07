Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Pravila su pravila

Trener Hajduka bjesnio je zbog pokazanih 13 min nadoknade, a evo zašto je morala biti još puno veća!

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
07.12.2025.
u 20:22

U jučerašnjem derbiju Dinama i Hajduka četvrti sudac na kraju je utakmice pokazao čak 13 minuta nadoknade, a zbog prekida u tih 13 minuta na kraju se igralo čak 18 minuta. Treneru Hajduka Gonzalu Garciji nije baš dobro sjeo takav produžetak, pa ga je pomalo sarkastično komentirao na kraju utakmice.

- Igrali smo... valjda beskonačno, to je smiješno. Igrao sam puno utakmica ovdje, nikad nisam igrao više od šest minuta nadoknade, danas smo igrali 18, ali što ja tu mogu”, rekao je García, pa dodao:
- Za mene bi to bilo smiješno da nisam bio na terenu. Sjećam se nekih utakmica, nekad je bilo i manje čistog nogometa, ali je bilo puno manje nadoknade. Bengalke Torcide? Pa na svakoj našoj utakmici su bengalke, a nikad se nije ovoliko igralo dugo. Nismo se izležavali, nismo ni tražili to od naših igrača, niti izbijali lopte ‘iza drveća’. Suci su pokazali 13 minuta nadoknade, pa se igralo još pet-šest minuta kasnije. Kako ću to komentirati? Kad ne razumijem.

No, iako se Garcia jako  ljutio, suci su pokazali možda čak i premalo, jer zbog odugovlačenja i prekida (bakljada, ozljede, VAR, izmjene...) trebalo je pokazati čak i više od prvotnih 13 minuta nadoknade. 

Krenimo redom. Od 55:00 do 60:13 izgubilo se 5 minuta i 13 sekundi za provjeru dosuđenog penala nad Mikićem, a potom je zbog ozljede Mikića prekid trajao još 2 minute i 34 sekunde. Od 67:05 do 69:40 provjeravao se na VAR-u gol Hajduka, na što je utrošeno 2:35 minuta. Potom su zamjene Hajduka trajale 66 sekundi, onda Dinamove još 41 sekundu, a nakon toga bio je prekid od 3 minute i 33 sekunde zbog bakljade Torcide. Potom je na novu zamjenu Hajduka utrošeno 55 sekundi bez igre, a onda se dogodio novi prekid igre od 82 sekunde zbog sukoba Kalika i Mišića nakon faula nad Krovinovićem. Kada se to sve zbroji, u drugom poluvremenu, prije isteka 90. minute, bilo je prekida od čak 17 minuta i 59 sekundi! A po tome, suci su pokazali i premalo nadoknade, pa Garcia zaista nema pravo na ljutnju.
Ključne riječi
SuperSport HNL HNK Hajduk Gonzalo Garcia

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
20:44 07.12.2025.

Nekad nije bilo tako..max 2,3 minute...Novo vrijeme-nova pravila...A kako bi bilo uvesti čistih 90 minuta. Uz više zamjena. Pa onda nitko ne bi krao vrijeme.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja