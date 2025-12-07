Trener Hajduka bjesnio je zbog pokazanih 13 min nadoknade, a evo zašto je morala biti još puno veća!

- Igrali smo... valjda beskonačno, to je smiješno. Igrao sam puno utakmica ovdje, nikad nisam igrao više od šest minuta nadoknade, danas smo igrali 18, ali što ja tu mogu”, rekao je García, pa dodao:

- Za mene bi to bilo smiješno da nisam bio na terenu. Sjećam se nekih utakmica, nekad je bilo i manje čistog nogometa, ali je bilo puno manje nadoknade. Bengalke Torcide? Pa na svakoj našoj utakmici su bengalke, a nikad se nije ovoliko igralo dugo. Nismo se izležavali, nismo ni tražili to od naših igrača, niti izbijali lopte ‘iza drveća’. Suci su pokazali 13 minuta nadoknade, pa se igralo još pet-šest minuta kasnije. Kako ću to komentirati? Kad ne razumijem.

No, iako se Garcia jako ljutio, suci su pokazali možda čak i premalo, jer zbog odugovlačenja i prekida (bakljada, ozljede, VAR, izmjene...) trebalo je pokazati čak i više od prvotnih 13 minuta nadoknade.

Krenimo redom. Od 55:00 do 60:13 izgubilo se 5 minuta i 13 sekundi za provjeru dosuđenog penala nad Mikićem, a potom je zbog ozljede Mikića prekid trajao još 2 minute i 34 sekunde. Od 67:05 do 69:40 provjeravao se na VAR-u gol Hajduka, na što je utrošeno 2:35 minuta. Potom su zamjene Hajduka trajale 66 sekundi, onda Dinamove još 41 sekundu, a nakon toga bio je prekid od 3 minute i 33 sekunde zbog bakljade Torcide. Potom je na novu zamjenu Hajduka utrošeno 55 sekundi bez igre, a onda se dogodio novi prekid igre od 82 sekunde zbog sukoba Kalika i Mišića nakon faula nad Krovinovićem. Kada se to sve zbroji, u drugom poluvremenu, prije isteka 90. minute, bilo je prekida od čak 17 minuta i 59 sekundi! A po tome, suci su pokazali i premalo nadoknade, pa Garcia zaista nema pravo na ljutnju.