Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Kontroverze derbija

FOTO Ovu spornu situaciju mnogi nisu vidjeli! Je li Dinamo oštećen za još jedan jedanaesterac?
VL
Autor
Večernji.hr
07.12.2025.
u 13:00

Mnogo kontroverze izazvala je jučerašnja utakmica Dinama i Hajduka u Maksimiru, a sve zahvaljujući lošoj izvedbi glavnog suca utakmice Patrika Kolarića, ali i glavnog suca u VAR-u Ivana Bebeka, koji je, čini se, također loše odradio svoj posao.

Dinamovi igrači, trener, a pogotovo navijači bili su jako ljutiti na djelitelje pravde, zasmetale su im posebno situacije kod poništenog pogotka Belje, ali i poništen jedanaesterac za Dinamo kada je Rebić, kako se čini, ipak napravio prekršaj nad Mikićem
No, uslijed te dvije najveće pogreške, ispod radara je prošla situacija iz 8. minute utakmice, kada su dinamovci tražili jedanaesterac nakon što je stoper Hajduka Raci lupio po nozi krilnog napadača Dinama Bakrara.

Sa snimke na MAXtv-u jasno se vidi da je Bakrar prvi stigao do lopte, a onda ga je Raci udario nogom. Naravno, uvijek se u takvoj situaciji može pričati o intenzitetu, no činjenica je da je kontakt itekako postojao, kao i da je kontakt utjecao na stabilnost Bakrara na nogama. Alžirac je nakon toga molio suca Kolarića da VAR pogleda snimku, ali sudac iz Čakovca odrješito je odmahnuo rukom.

Vidjet ćemo hoće li se tom situacijom iz 8. minute baviti Sudačka komisija, odnosno kakav će biti stav njenog predsjednika Bertranda Layeca.
Ključne riječi
SuperSport HNL HNK Hajduk GNK Dinamo

Komentara 4

Pogledaj Sve
KA
kanđija
13:40 07.12.2025.

Mafija obavila zadatak da Hajduk ostane neporažen.Da je Dinamo otišao na 4 boda prednosti prijetila bi opasnost da nakon Lokomotive to bude 7 bodova i onda rasulo na jugu. Sjetimo se kako je Lokomotiva oštećena u Splitu kod Hajduka. Čak je i Jelavić stariji imao tiskovnu Zanima me kako će se postaviti u subotu kad mu budu sudili Bel ili Erceg...

IJ
ivica.jelic.39
13:04 07.12.2025.

Promijenite naslov u " Lopovsku Purgerićevu misiju zaustavio VAR."

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja