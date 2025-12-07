FOTO Ovu spornu situaciju mnogi nisu vidjeli! Je li Dinamo oštećen za još jedan jedanaesterac?

Dinamovi igrači, trener, a pogotovo navijači bili su jako ljutiti na djelitelje pravde, zasmetale su im posebno situacije kod poništenog pogotka Belje, ali i poništen jedanaesterac za Dinamo kada je Rebić, kako se čini, ipak napravio prekršaj nad Mikićem.

No, uslijed te dvije najveće pogreške, ispod radara je prošla situacija iz 8. minute utakmice, kada su dinamovci tražili jedanaesterac nakon što je stoper Hajduka Raci lupio po nozi krilnog napadača Dinama Bakrara.

Sa snimke na MAXtv-u jasno se vidi da je Bakrar prvi stigao do lopte, a onda ga je Raci udario nogom. Naravno, uvijek se u takvoj situaciji može pričati o intenzitetu, no činjenica je da je kontakt itekako postojao, kao i da je kontakt utjecao na stabilnost Bakrara na nogama. Alžirac je nakon toga molio suca Kolarića da VAR pogleda snimku, ali sudac iz Čakovca odrješito je odmahnuo rukom.

Vidjet ćemo hoće li se tom situacijom iz 8. minute baviti Sudačka komisija, odnosno kakav će biti stav njenog predsjednika Bertranda Layeca.