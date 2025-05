Jeste li znali da Dinamo još uvijek može izravno u Europu? Evo što se treba dogoditi

Kakav šok u Maksimiru! Imao je Dinamo priliku iako nije ovisio sam o sebi, no trebalo je za ostanak nade u naslov pobijediti Lokomotivu, pa onda Varaždin i čekati kiks Rijeke. No, kiks je napravio Dinamo, s Lokomotivom je odigrao 1:1 i još se udaljio od naslova prvaka do kojeg Rijeka može matematički već danas, bude li slavila nad Hajdukom. S pravom su plavi s tribina dobili brojna negodovanja, pale su i teške riječi i psovke što nimalo ne čudi nakon ovakve sezone.

Ako Dinamo ne završi na prvom mjestu neće iduće sezone igrati Ligu prvaka. Ako bude drugi, ide u Europsku ligu, a tamo može izboriti izravan plasman u skupinu. No, da bi se to dogodilo, uz Dinamovo drugo mjesto, se moraju ispuniti i drugi uvjeti:

- Rijeka mora osvojiti dvostruku krunu, prvenstvo i kup

- Chelsea mora završiti među prvih pet momčadi Premier lige ili Betis mora osvojiti Konferencijsku ligu (igra protiv Chelseaja)

Dinamu je ostalo odigrati još jednu utakmicu u prvenstvu, onu protiv Varaždina. No, ako Rijeka danas slavi na Poljudu protiv Hajduka, Dinamo će kolo prije kraja ostati bez prilike da obrani naslov.