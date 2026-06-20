Mnogi ne znaju za ovaj skriveni gumb u autu: Može očistiti filter za klimu i ukloniti neugodan miris

Klima-uređaj u automobilu Božji je dar tijekom dugih sparnih vožnji. Ali, sve ima rok trajanja pa ni klima-uređaji nisu izuzetak. Naravno, postoji šansa da će vas klima-uređaj izdati baš u trenutku kad ga najviše trebate i ostaviti vas samo s opcijom otvaranja prozora ili, još gore, neugodnim mirisom u automobilu.

Kako doskočiti ovom problemu, objasnila je TikTokerica @master_driver666. Ona je podijelila svoje prilično jednostavno i isplativo rješenje koje obećava da će eliminirati neobične mirise iz automobila.

"Ako se u automobilu osjeti miris kada uključimo klima-uređaj i učinak hlađenja nije dobar, otvorite kutiju naslona za ruke na suvozačevoj strani", kaže ona i objašnjava da se unutra nalazi prekidač koji će omogućiti da sami i vrlo brzo dođemo do filtera klima-uređaja. Pokazala je i kako izvaditi filter i zamijeniti ga novim, za koji kaže da ne košta previše, ali i pokazala nekoliko drugih korisnih trikova.