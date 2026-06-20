Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KORISTAN SAVJET

Mnogi ne znaju za ovaj skriveni gumb u autu: Može očistiti filter za klimu i ukloniti neugodan miris

Klima u autu
Pexels
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 12:00

Pokazala je i kako izvaditi filter i zamijeniti ga novim, za koji kaže da ne košta previše, ali i pokazala nekoliko drugih korisnih trikova

Klima-uređaj u automobilu Božji je dar tijekom dugih sparnih vožnji. Ali, sve ima rok trajanja pa ni klima-uređaji nisu izuzetak. Naravno, postoji šansa da će vas klima-uređaj izdati baš u trenutku kad ga najviše trebate i ostaviti vas samo s opcijom otvaranja prozora ili, još gore, neugodnim mirisom u automobilu. 

Kako doskočiti ovom problemu, objasnila je TikTokerica @master_driver666. Ona je podijelila svoje prilično jednostavno i isplativo rješenje koje obećava da će eliminirati neobične mirise iz automobila.

@master_driver666 Tips for replacing car parts.#driving #skills #tips #knowledge #fpy ♬ 原聲 - Master driver

"Ako se u automobilu osjeti miris kada uključimo klima-uređaj i učinak hlađenja nije dobar, otvorite kutiju naslona za ruke na suvozačevoj strani", kaže ona i objašnjava da se unutra nalazi prekidač koji će omogućiti da sami i vrlo brzo dođemo do filtera klima-uređaja. Pokazala je i kako izvaditi filter i zamijeniti ga novim, za koji kaže da ne košta previše, ali i pokazala nekoliko drugih korisnih trikova.

Ključne riječi
klima Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!