Jeftin i jednostavan odmor, sve više postaje luksuz: Pogledajte što Austrijanci pišu za Hrvatsku

Kampiranje, koje je nekad bio sinonim za jeftin i jednostavan odmor, sve više postaje luksuzan izbor. Prema najnovijim podacima specijalizirane organizacije ACSI, prosječna cijena noćenja za obitelj na hrvatskim kampovima iznosi 78,28 eura. Za usporedbu, na drugom mjestu je Švicarska s 61,33 eura, slijede Slovenija (60,14 €) i Italija (58,86 €). Hrvatska se tako potpuno transformirala od nekadašnje jeftine destinacije u premium odredište, piše austrijski Heute. Glavni razlog za ovakav rast cijena je pretvaranje klasičnih kampova u prave turističke resorte. Umjesto jednostavnih parcela i šatora, gosti danas dobivaju bazene, vodene parkove, restorane visoke kategorije i čak privatne bazene, što značajno podiže cijene.

Prema ACSI-ju, camping cijene u Europi su od 2020. godine porasle u prosjeku za gotovo 25 posto. Najdrastičniji rast zabilježen je u Norveškoj, gdje su se cijene gotovo udvostručile – s 27,74 eura na 53,82 eura po noći. Jedina iznimka je Turska, koja je postala najjeftinija camping destinacija u Europi s prosječnom cijenom od samo 13,57 eura po noći.

Unatoč visokim cijenama, jeftiniji camping odmor još uvijek je moguć. Stručnjaci savjetuju da ljudi putuju izvan sezone jer cijene u predsezoni i posezoni mogu biti i do 50 posto niže. Birajte kampove u unutrašnjosti Hrvatske umjesto onih direktno na moru. Rezervirajte na vrijeme i uspoređujte ponude različitih kampova.