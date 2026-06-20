Brutalno napali mladića usred Splita: 'Ležao je na betonu, a oko njega su ispijali kave'

Objava politologinje Jadranke Polović o navodnom nasilnom incidentu na splitskom Žnjanu izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Polović tvrdi da je u petak navečer svjedočila brutalnom napadu na mlađeg muškarca te da ju je, više od samog nasilja, šokirala ravnodušnost okupljenih građana. Kako je napisala, incident se dogodio tijekom događanja na žnjanskom platou, gdje se okupio velik broj ljudi. – Sinoć sam na splitskom Žnjanu svjedočila prizoru brutalnog nasilja koji je stotine prisutnih ostavio bez riječi, ali još poraznije, i bez ikakve reakcije – napisala je na Facebooku.

Prema njezinim tvrdnjama, dvojica mladića u dvadesetim godinama sukobila su se u blizini jednog štanda, a jedan je drugoga snažno udario nogom u glavu. – U jednom trenutku jedan je mladić drugoga snažno udario nogom u glavu. Napadnuti je pao na tlo i izgubio svijest. Nasilnik i njegova četveročlana pratnja ostali su još kratko promatrati posljedice vlastitog čina, procjenjujući stanje žrtve, a zatim su potpuno mirno, gotovo trijumfalno, odšetali kroz mnoštvo ljudi bez da ih je itko pokušao zaustaviti – tvrdi Polović. Navodi kako je ozlijeđeni mladić ostao ležati na betonu dok su brojni prolaznici nastavili svojim putem.

– Mladić je bespomoćno ležao na betonu žnjanskog platoa, dok su pored njega prolazili brojni građani, bacali tek usputan pogled i nastavljali dalje kao da se ništa nije dogodilo. Ostali su isto tako nezainteresirano sjedili u kafiću pored i ispijali svoja pića – napisala je. Posebno je pohvalila nekoliko djevojaka koje su, kako tvrdi, prve reagirale. – Zatim je skočilo nekoliko djevojaka i pokušalo pomoći. Bravo, cure! Ja sam nazvala Hitnu pomoć i policiju, a vjerujem da je to učinio još netko – navela je. Prema njezinim riječima, dvije ekipe Hitne pomoći vrlo brzo stigle su na mjesto događaja. – Djelatnicima Hitne pomoći dugujem iskrenu pohvalu zbog brze i profesionalne reakcije. Nešto poslije stigla je i policija – napisala je.

U nastavku objave zapitala se zbog čega na Žnjanu, koji je posljednjih godina postao jedno od najposjećenijih mjesta za okupljanje građana i turista, nije bilo policijske ophodnje. – Ostaje pitanje kako je moguće da na tako frekventnoj lokaciji, koja je istodobno party zona i očit sigurnosni rizik, nije bila prisutna niti jedna policijska patrola – istaknula je. No, kako navodi, najviše ju je pogodila reakcija ljudi koji su se zatekli na mjestu događaja. – Ne mogu vjerovati kakvi smo ljudi postali. Nasilnici su očito postali 'frajeri', lokalni bogovi koji ulijevaju strah u kosti, dok se većina povlači u sigurnost vlastite pasivnosti. Komentari muškaraca bili su: 'Ne želim se miješati jer bi i mene mogli napasti.' I tako su pomoć pružile djevojke – napisala je.

Dodala je kako ju je posebno uznemirila činjenica da su mnogi prolazili pokraj mladića koji je, prema njezinim riječima, povremeno dolazio k sebi, pokazivao znakove rastrojenosti te ponovno padao. – Gledajući prizor brutalnog nasilja i gotovo potpunu ravnodušnost stotina prisutnih, osjetila sam duboku tugu, ali i strah – zaključila je Polović, još jednom pohvalivši djevojke koje su prve reagirale te djelatnike Hitne pomoći.